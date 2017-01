Tres décadas de folk

Luar na Lubre celebra os seus trinta anos de traxectoria cunha xira que comezau onte en Santiago, nun concerto no que tamén participaron o cantautor Ismael Serrano e a coral Ruada. A xira levará á banda coruñesa posteriormente a outros destinos en España, Portugal e América.

Previsamente á xira, a banda editou en 2016 o disco Luar na lubre: XXX aniversario, cunha selección especial de temas.

Non é un disco de recopilación no sentido tradicional, senón que recolle "temas ocultos, tesouros non habituais" na historia do grupo, entre eles as versións actualizadas de algunhas cancións que foron publicadas en discos anteriores.

O CD inclúe como grandes novedades a versión dun dos temas clásicos da música celta galega, Fonte do Araño, coa voz de Ismael Serrano e tamén a versión que fixo Mike Oldfield de O Son Do Ar, retitulada como The song of the sun.

Para completar a celebración, Luar na Lubre fará unha exposición sobre estas tres décadas de música, que abrirá na Coruña o próximo 16 de febreiro.

Luar Na Lubre fundouse en 1986 na Coruña coa vocación de desenrolar e dar a coñecer a música e a cultura galegas. Cun repertorio basado fundamentalmente nas músicas de raíces galegas, é unha das bandas máis internacionais de Galicia.

En 1996, Mike Olfield incluíu no seu álbum Voyager unha versión da canción O son do ar, que daba título ao primeiro disco da banda coruñesa, publicado en 1988.

Tras este debut, Luar Na Lubre lanzou álbumes como Beira atlántica (1990), Plenilunio (1997), Cabo do mundo (1999), XV Aniversario (2001), Espiral (2002), Hai un paraíso (2004), Saudade (2005), Camiños da fin da terra (2007), Ao vivo (2009), Solsticio (2010), Mar maior (2012), Torre de Breoghan (2014), Extra mundi (2015) e XXX aniversario de Luar na Lubre (2016).

Ao longo de súa carreira, o grupo ten vendido máis de 300.000 exemplares dos seus álbumes (Plenilunio e Cabo do mundo foron discos de ouro) e recibiu nove Premios da Música, entre outros recoñecementos.

Nos seus 30 anos años de carreira, Luar Na Lubre ofreceu máis de mil concertos en máis de 23 países, participando nos principais festivales de World Music xunto a artistas como Mike Oldfield, The Waterboys, The Corrs ou Bob Geldof.