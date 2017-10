El rockero Tom Petty, ingresado en estado crítico tras sufrir un infarto

El carismático roquero estadounidense Tom Petty de 66 años se encuentra ingresado en estado crítico tras sufrir en la noche del domingo un ataque cardíaco en su casa de Malibú (California, EEUU), a 50 kilómetros al oeste de Los Ángeles. El músico no ha fallecido, como había informado la cadena CBS citando fuentes de la Policía.



La propia Policia de Los Ángeles ha pedido disculpas a través de Twitter por transmitir que el cantante, guitarrista y compositor de Florida había muerto. "El Departamento de Policía de Los Ángeles no tiene información sobre el fallecimiento del cantante Tom Petty. Informaciones iniciales fueron proporcionadas accidentalmente a algunos medios de comunicación", indica un 'tuit' del departamento policial.



"Sin embargo, la Policía de Los Ángeles no tiene ningún papel investigador en este asunto. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente en esta información", añade.







Vídeo del tema 'Learning to fly'. Vídeo: YouTube

Tom Petty & The Heartbreakers durante su actuación en la Superbowl en 2008. Vídeo: YouTube

El portal especializado en noticias de famosos TMZ había reportado que el famoso músico se encontraba, pero los servicios de emergencia lograron que recobrara el pulso y lo trasladaron al hospital UCLA de Santa Mónica.Las fuentes de TMZ aseguraron que Petty fue, aunque posteriormente el músico no presentaba actividad cerebral y que se había decidido retirarle esas medidas de soporte vital.Petty, de 66 años, es una gracias a memorables discos como 'Tom Petty & the Heartbreakers' (1976), 'Damn the Torpedoes' (1979), 'Full Moon Fever' (1989) o 'Wildflowers' (1994).El artista recibió este año elcomo parte de los actos previos a los premios Grammy.Petty estuvo de gira durante 2017 con un tour con el que celebraba losjunto a la banda de acompañamiento The Heartbreakers.La gira comenzó el pasado 20 de abril en Oklahoma (EE.UU.) y recientemente había pasado por el festival Kaaboo de San Diego (17 de septiembre) y por el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles, donde con Lucinda Williams como telonera Petty actuó tres noches (21, 22 y 25 de septiembre