La gala europea de los MTV corona a Shawn Mendes y deja sin premio a Taylor Swift

Bilbao se prepara ya para recibir en 2018 la 25 edición de los Europe Music Awards (EMAs) de la cadena MTV tras una última gala, celebrada hoy en la capital británica, que ha dejado a Taylor Swift sin un solo premio de 6 posibles, entronando en su lugar a un joven cantante canadiense que no es Justin Bieber.

Pisando los talones de su compatriota, pero sin la sombra del escándalo permanente a su alrededor, Shawn Mendes se ha convertido a sus 19 años en el principal ganador de una de las ceremonias más espectaculares que se recuerdan y en la que, merced al público, se ha hecho con un premio menor (mejor fans) y con los más golosos: mejor artista y mejor canción por "Nothing's holdin' me back".

Eso ha supuesto arrebatarle este galardón al propio Bieber, otrora rey de estos EMAs, pues su participación fue clave para convertir en un número 1 mundial la remezcla de "Despacito", de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Ellos no han sido los únicos perdedores de un palmarés muy repartido hoy. Swift, que acaba de batir un récord al colocar 400.000 copias en la preventa de su álbum "Reputation" (salió el viernes, pero no ha venido a promocionarlo a Europa), no se ha llevado nada a pesar de partir como la máxima favorita.

Asimismo, aunque Ed Sheeran ha trazado también un año excelente en lo comercial gracias al disco "Divide", Ed Sheeran solo ha concretado el de mejor directo, mientras que el sofisticado rapero Kendrick Lamar ha debido conformarse con el de mejor vídeo por "HUMBLE", titulado como su último y aplaudido álbum.

En parte ha sido porque en su retorno a los escenarios después de 3 años de silencio discográfico, Eminem se ha hecho con el de mejor artista de hip hop. En otros estilos, los vencedores han sido Coldplay (rock), David Guetta (electrónica), Thirty Seconds to Mars (alternativo) y la joven Camila Cabello (pop), que ve refrendada de esta forma su salida de Fifth Harmony para volar en solitario.

Los irlandeses U2 llegaban con premio asegurado, el "Global Icon Award" en reconocimiento a cuatro décadas de carrera y 13 discos de estudio que ya son historia de la música por sus canciones y por los más de 170 millones de copias vendidas, motivo que les llevó anoche al corazón de Londres para dar un histórico concierto.

"U2 cambió mi vida con 'The Joshua Tree'", ha declarado el músico y actor Jared Leto cuando la banda ha acudido a recoger su estatuilla, con todo el público en pie.

En el resto de categorías, se han llevado trofeo a casa Zayn (mejor look), Hailee Steinfeld (mejor "Push"), The Chainsmokers (mejor "World stage") y la también jovencísima Dua Lipa, elegida la gran revelación de 2017. Además, Miguel Bosé ha sido elegido "mejor artista español".

Pero si por algo se recordará esta edición seguida por unas 7.000 personas en The SSE Wembley Arena ha sido por echar el resto en las actuaciones, con el escenario más grande que haya visto nunca este evento, prácticamente toda la pista convertida en una pantalla y, a la vez, un arcade lleno de plataformas móviles y puertas secretas.

El mismo arranque ha sido apabullante, con Eminem deshaciendo glaciares metafórica y emocionalmente al estrenar aquí su sencillo "Walk on water" acompañado de un segmento completo de cuerda y la voz expansiva de Skylar Grey al piano.

No se puede decir que a partir de ese momento alguna propuesta le haya ido a la zaga, ni el exmiembro de One Direction Liam Payne con "Strip that down" calentando motores ni Camila Cabello haciéndolos entrar en combustión con "Havana" tras convertir el recinto en una la Cuba de los años prerrevolucionarios, con piscina y todo.

Por no faltar, ha habido hasta un coche de policía paseándose por la tarima pendiente del fraseo salvaje y tribal del rapero británico Stormzy, poco antes de que Rita Ora, quien además ha ejercido de animada conductora de la gala, subiese al escenario a medio centenar de bailarines.

Para quienes echasen de menos propuestas más orgánicas, el joven Mendes se ha confirmado como sólido artista integral junto a toda su banda en directo para interpretar la canción ganadora, mientras que Demi Lovato no ha errado ni una nota en su potente actuación vocal y The Killers le han puesto rock con algo de disco-funk a la noche gracias a "The man".

El listado de intérpretes lo han completado David Guetta con Charlie XCX, Clean Bandit (acompañados de Julia Michaels, Anne-Marie y Zara Larsson), French Montana, Travis Scott y una Kesha que esta noche ha querido recuperar el brillo perdido en meses de lucha judicial y mediática por su verdad.

El año que viene la fiesta se muda a Bilbao, tierra de "innovación" como lo es MTV, han dicho hoy los máximos responsables de la cadena en una rueda de prensa en la que han confirmado a la capital vizcaína como sede de la próxima edición de los EMAs, la 25, por lo que han prometido el mayor esfuerzo para convertirla en "la mejor que se pueda haber hecho nunca".