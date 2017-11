Fonsi reanuda su gira mundial tras lanzar 'Échame la culpa'

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi reanuda este domingo en Moscú su gira mundial 'Love & Dance World Tour' después del parón para recibir cuatro Grammy Latinos por 'Despacito' y lanzar su nuevo single 'Échame la culpa'.

"Yo sólo quiero que el mundo baile con mi música. Espero que lo sigan haciendo con mis nuevas canciones", dijo Fonsi en rueda de prensa en la capital rusa.

El artista actuará esta noche en el club 'Stadium'", con capacidad para más de 8.000 espectadores e incluye una gran sala de baile.

El cantante se mostró "ilusionado" con "Échame la culpa", tema en el que colabora con Demi Lovato, y "encantado" de que ya haya alcanzado 30 millones de visitas en menos de dos días.

Al mismo tiempo, aseguró que no teme convertirse en un artista de un solo tema, ya que, recordó, 'Despacito' no fue el primer éxito de su carrera y se mostró convencido de que no será el último.

Pese al largo viaje entre Las Vegas y Moscú, el cantante derrochó simpatía, no dudó en entonar varias estrofas de la canción que ha recibido más de 4.300 millones de visitas en Youtube y se fotografió con todo aquel que se lo solicitó.

Tras la capital rusa, Fonsi actuará en Riga, Belgrado, Zagreb, París y la ciudad alemana de Oberhausen antes de cerrar la gira a principios de diciembre en Amsterdam.