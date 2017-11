Padilla deja el toreo

El torero Juan José Padilla se retirará definitivamente de los ruedos al finalizar la próxima temporada 2018 y pondrá así fin a veinticinco años de alternativa, según ha anunciado hoy el diestro en una rueda de prensa.

"He tomado la decisión más importante de mi carrera y ya no hay vuelta de hoja. Siento que ya non podía estirar más la cuerda ni seguir tentando a la suerte. Cuando acabe 2018 me voy del toreo y me voy con la satisfacción de haberlo dado todo por el toro y por mi profesión", ha manifestado el jerezano.

Padilla, que ha estado acompañado de su familia y de Diego Robles, su hombre de confianza desde hace muchísimos años, ha asegurado que en la próxima temporada espera "pisar" las plazas donde él se ha sentido "tan querido" como Bilbao, Pamplona o Zaragoza. Tampoco descarta ir a América, "si las circunstancias así lo dan", ha añadido.

"Lo que quiero es irme bien, estar en los sitios más señeros de mi carrera y cumplir con máxima responsabilidad para una vez acabado el año me pueda ir con la conciencia tranquila y con la sensación del deber cumplido", ha apostillado.

El año que viene hará 25 como matador de toros, un "número redondo" que también le ha ayudado para tomar esta decisión, de la que no habrá "marcha atrás", insiste.

Padilla abraza a su padre Pepe tras su comparecencia. EFE

También ha querido agradecer a toda la familia taurina "el cariño y el respeto" que le han profesado durante su dilatada trayectoria, especialmente en esta última parte, marcada por terrible percance en Zaragoza en 2011.

"Aquella tarde marcó mi vida. Perdí un ojo y cambió todo el planteamiento de mi carrera, entrar en otros tipos de carteles y corridas más 'amables'. Si hubiera tenido que seguir matando 'miuras' o 'cebadas' seguro que no hubiera vuelto. Y eso el público lo ha entendido y me lo ha respetado", confesaba.

"Por eso nada más que puedo dar las gracias, a todos mis compañeros, a los empresarios, a los ganaderos, a la afición... Gracias por tanto", ha concluido.

Trayectoria



Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1973), Padilla uno de los toreros más carismáticos de las últimas décadas, recibe el apodo del "ciclón" y es especialista en corridas de Miura.

El torero jerezano, cuyo último paseíllo los hizo el 15 de octubre en Cieza (Murcia), ha sido muy castigado por los toros, sufriendo el peor percance de toda su carrera en 2011 en Zaragoza, cuando un astado de Ana Romero le propinó una cornada que le costó la pérdida del ojo derecho.