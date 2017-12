Agadic aumenta hasta 650.000 euros la dotación de las subvenciones a la producción escénica para 2018

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes la convocatoria de subvenciones de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) a la producción escénica, dotadas con 650.000 euros, lo que supone un aumento del 7,6 por ciento respeto al actual año 2017.

Además de este incremento presupuestario, la convocatoria para 2018 introduce una importante novedad respeto a las de los años anteriores, ya que establece un mecanismo de discriminación positiva para garantizar el apoyo a la producción de un mínimo de, al menos, dos espectáculos de danza. Esta medida, demandada por las compañías dedicadas la este género específico, fue acordada con las principales asociaciones del sector.

Las bases establecen como finalidad de estas subvenciones el fomento de la producción escénica, en cualquiera de sus disciplinas artísticas, por parte de compañías profesionales con actividad en Galicia, cuyas propuestas se estrenen entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019. Se concreta, asimismo, que la producción de los espectáculos deberá iniciarse en el ejercicio de 2018.



Cuatro modalidades

En general, se mantienen las cuatro modalidades de las convocatorias anteriores, según se trate de montajes llevados a cabo por compañías de nueva creación y que no superen los 20.000 euros de presupuesto; espectáculos de pequeño formato (hasta tres intérpretes) que no excedan los 30.000 euros; de mediano formato (con entre cuatro y siete intérpretes) y que no contemplen más de 60.000 euros de presupuesto; y espectáculos de gran formato (compuestos por más de siete actores y actrices, manipuladores, bailarines o músicos en escena) y que no rebasen los 80.000 euros.

El objetivo de estas subvenciones es favorecer el estreno de nuevas producciones gallegas hacia su progresiva incorporación en las próximas carteleras de salas, teatros, auditorios y festivales. El plazo de presentación de solicitudes para optar a las subvenciones a la producción escénica dará comienzo este miércoles y se mantendrá abierto hasta el 26 de enero de 2018.

En 2017, un total de 31 compañías profesionales gallegas obtuvieron subvención por este canal para producir sus últimos espectáculos escénicos con el apoyo económico de la Agadic.