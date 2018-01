La cadena del plagio: The Hollies, Radiohead, Lana del Rey y Sam Smith

El 7 de enero Lana del Rey utilizó Twitter, ese patio de vecinos en el que todo el mundo tiene algo que contar, para anunciar que Radiohead le había denunciado por plagio. En concreto, por copiar los acordes de Creep en el primer tramo de su tema Get Free. La cantante estadounidense, en su mensaje, explicó incluso detalles del pleito antes de asegurar que no se había inspirado en el himno de la banda liderada por Thom Yorke. Aseguró que el pulso lleva en pie meses, que el grupo inglés exige el 100 % de los derechos –frente al 40 % que ofrece ella como tope– y que ante la falta de acuerdo se verán en los tribunales, un lugar en el que ya sonó la misma melodía: Rondor Music, la compañía que en 1974 editó The Air That I Breathe –un tema firmado por The Hollies– también denunció por plagio a Radiohead justo por Creep.

Radiohead aceptó entonces, en 1993, que se había inspirado en la canción de The Hollies al escribir Creep, tanto que incluyó en los créditos a Albert Hammond y Mike Hazlewood como coautores del tema. Esa confesión, según admitió años después Hammond –compositor de piezas como Échame a mí la culpa, Ansiedad o Down by the River y padre de uno de los miembros de The Strokes– impidió que el pleito se prolongara y que exigieran el 100 % de los derechos de la composición más célebre del álbum Pablo Honey, un disco publicada en 1992 y que puso en el mapa –a nivel internacional– a Radiohead.

El reconocimiento de Radiohead respecto a The Air That I Breathe no es un caso aislado en el mundo del rock. En 1997, Allen Klein –exmánager de los Rolling Stones y que posee los derechos de las canciones que la banda firmó antes de 1970– denunció a The Verve por plagio: sostenía que Bitter Sweet Symphony copiaba acordes de The Last Time.

Aunque The Verve contaba con la autorización de Decca para usar un 'sample' de cinco notas de una versión instrumental del tema de los Stones, un juez le dio la razón a Klein –tanto que Mick Jagger y Keith Richards, autores de la original, fueron nominados a los premios Grammy por Bitter Sweet Symphony–. Frente a esa situación, Richard Ashcroft, líder de The Verve, llegó a afirmar que "es la mejor canción que han escrito Jagger y Richards en los últimos veinte años".



Ante el anuncio de Lana del Rey en Twitter, Radiohead no se ha pronunciado, paso que sí ha dado Warner/Chappell, la compañía que gestiona los derechos de las canciones del grupo británico. La empresa admite que ambas partes llevan en negociaciones desde agosto, pero que el tema aún no ha sido trasladado a los tribunales. Lo que sí subraya la empresa es que "está claro que los versos de Get Free usan elementos musicales que se encuentran en Creep y hemos pedido que esto se reconozca a favor de los escritores".

El parecido entre Get Free y Creep ha puesto el foco también sobre otra canción reciente: Midnight Train, que lleva la firma de Sam Smith y que se levanta sobre la misma base que utilizó Radiohead para dar forma al segundo tema de Pablo Honey. La cadena del plagio, a partir de la original de The Hollies, parece no tener fin.