Oscars 2018: 'La forma del agua' inunda de fantasía unos Oscars sin sorpresas

'La forma del agua', la fábula fantástica de Guillermo del Toro, se coronó como la gran triunfadora en la 90ª edición de los Oscar al hacerse con cuatro premios, entre ellos el de mejor película y el de mejor dirección para el cineasta mexicano. Frances McDormand y Gary Oldman cumplieron también con los pronósticos y se alzaron los galardones como mejor actriz y mejor actor, respectivamente, en una gala conducida por Jimmy Kimmel y que contó con pocas sorpresas en su palmarés y con constantes reivindicaciones en favor de la igualdad y la diversidad.



La forma del agua, la historia de una mujer sordomuda que se enamora de una criatura anfibia en unas instalaciones secretas del Gobierno, partía como gran favorita con 13 nominaciones, y cumplió con los pronósticos aunque tuvo que conformarse solo con cuatro premios: mejor película, mejor dirección (Del Toro), mejor banda sonora (Alexandre Desplat), mejor diseño de producción (Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin & Shane Vieau).



"Soy inmigrante, como muchos de vosotros y una de las mejores cosas que hacemos en nuestra profesión es borrar las líneas en la arena que nos separan", afirmó Del Toro al recoger el premio como mejor director. El cineasta responsable de títulos como 'Hellboy' o 'El laberinto del fauno' seguía así los pasos de sus compatriotas Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón y convirtiéndose en el tercer mexicano en recibir este reconocimiento de la Academia de Hollywood.



En el apartado actoral, también se cumplieron todos los pronósticos. Gary Oldman se alzó con el premio al mejor actor por su interpretación de Churchill en el filme 'El instante más oscuro', y la gran favorita, Frances McDormand, también se llevó a casa su segunda estatuilla -ya ganó por su interpretación en 'Fargo' de los Coen- como mejor actriz por su trabajo en la película 'Tres anuncios en las afueras'.



La actriz provocó uno de los momentos más aplaudidos de la noche al poner en pie a todas las mujeres nominadas en esta edición de los Oscar. "Os dejo con dos palabras: 'inclusión' y 'escritor'", sentenció.





