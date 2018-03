Los Premios Oscars | Zara llega a la alfombra roja

Zara, la firma de cabecera de Inditex, ha hecho público que será la encargada de vestir a todo el equipo del 'backstage' de la ceremonia de Los Oscars, que se celebrará en la madrugada del domingo al lunes. Llega así a la meca del mundo del cine la compañía con base en Arteixo que se mostraba "emocionada", a través de su cuenta en redes sociales, y deseaba a todos que disfrutasen de la gala que se celebra en el Dolby Theatre, antes conocido como Kodak Theatre, situado en la ciudad de Los Ángeles. Cientos de trabajadores portarán esta noche esas prendas.

ZARA is excited to have collaborated with @TheAcademy to dress the team backstage at tonight's #Oscars. We hope you enjoy the ceremony!