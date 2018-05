Quince músicos que se interpretaron a sí mismos en series de televisión

Este domingo vamos a adentrarnos en el universo de los cameos de las estrellas musicales en las ficciones de la pequeña pantalla. Pero no cameos en general, sino que vamos a centrarnos en las apariciones de músicos interpretándose a sí mismos.

Haciéndolo, además, en situaciones de lo más pintorescas: Coincidir con Eddie Van Halen en un aseo público, tener a Steven Tyler como ruidoso vecino o flipar con la aparición de Tom Jones en nuestro salón entre luces de neón y cortinas de humo para cantar 'It's not unusual'.

También hemos visto a Britney Spears sacando una bebida de una vending machine con Emilio Aragón alucinando en colores en Médico de Familia, de manera que cualquier cosa es posible gracias a la infinita imaginación de los guionistas. Veamos (y no vale con que aparecieran solo tocando o de pasada).



Prince (New Girl)

En febrero de 2014 se emitió el episodio de New Girl con participación de Prince en varias escenas. En la trama, Jess (Zooey Deschanel) es invitada a una fiesta en la casa del músico, donde se desarrolla prácticamente todo el capítulo. Allí, ella y sus amigos tienen todo tipo de encuentros con diversas celebridades e invitados.

Eddie Van Halen (Dos hombres y medio)

Charlie Harper (alter ego de Charlie Sheen) pretende entrar a un aseo público y se da de bruces con Eddie Van Halen, quien sale aferrado a su inseparable guitarra. "La inspiración puede aparecer en cualquier momento", le dice el músico a un incrédulo Charlie.

Steven Tyler (Dos hombres y medio)

La rutina de Charlie se ve descontrolada cuando el cantante de Aerosmith, Steven Tyler, alquila la casa de al lado para prepararse para una gira. Esto quiere decir que se pasa varias horas al día ejercitando sus cuerdas vocales a pleno pulmón, lo cual termina por sacar de sus casillas al protagonista de la serie. La pelea es inevitable.

Bono (El Séquito)

Matt Damon haciendo de Matt Damon intenta convencer al protagonista de El Séquito (Entourage) Vince Chase (interpretado por Adrian Grenier) para que done dinero para causas benéficas infantiles. Ante el intento de regate de Vince, Matt termina poniéndole frente a frente a través del ordenador con Bono, vocalista de U2, quien termina de convencerle. "Es por los niños, venga", le suelta.

Además, en otro episodio, Bono felicita durante un concierto de U2 (real) a otro de los protagonistas de la serie, Johnny Drama. En El Séquito también aparecieron otros muchos músicos conocidos, como Lenny Kravitz, Kanye West, Chrstina Aguilera o Tony Bennett.

Eminem (El Séquito)

También en El Séquito apareció Eminem "as himself", propinándole un buen puñetazo a su amigo Vince, quien apareció un tanto desnortado en una fiesta a la que no había sido invitado. Aunque el rapero primero intenta echarle un cable, el rumbo de los acontecimientos vira súbitamente hacia una pelea que, las cosas como son, parece inevitable desde el primer momento. Eminem lo borda.

Marylin Manson (Californication)

Si el personaje que es en sí mismo Marilyn Manson ya está sobredimensionado, la aparición de Brian Warner (nombre real de El Reverendo) en la serie Californication llevó sus aristas aún más al extremo, presentándole como un depravado drogadicto ajeno a cualquier tipo de convencionalismo social. No tengáis duda, en la vida real el tipo es mucho más "normal" que todo esto. Todo lo normal que él puede ser, se entiende.

David Bowie (Extras)

A lo largo de los años, David Bowie tuvo algunos papeles relevantes en el cine, aunque se prodigó bastante menos en televisión. En la serie Extras, ideada por el humorista Ricky Gervais, aparece un Bowie que, con bastante mala leche, le dedica al piano en un bar una (hiriente) canción personalizada al personaje protagonista. Estupor generalizado entre la divertida concurrencia.

Bob Dylan (Dharma & Greg)

El habitualmente arisco y huraño Bob Dylan sorprendió a propios y extraños al aparecer interpretándose a sí mismo en la ligera sitcom Dharma & Greg, que se mantuvo en antena entre 1997 y 2002. La segunda sorpresa es que el músico se muestra totalmente relajado, desenfadado, e incluso se parte de risa con las bromas de Dharma. Vivir para ver.

Elvis Costello (Dos hombres y medio)

Definitivamente los músicos adoran al productor Chuck Lorre. Sólo así se explica que en su exitosa sitcom Dos Hombres y Medio también haya aparecido Elvis Costello, en un grupo de autoayuda sobrado de testosterona en el que también están Sean Penn y Harry Dean Stanton.

George Michael (Eli Stone)

Eli Stone (interpretado por Jonny Lee Miller) es un abogado al que se le diagnostica un aneurisma cerebral que le provoca alucinaciones. Una de estas alucinaciones (¿o acaso es real?) le pone frente a frente con George Michael, quien durante su aparición con unas voluminosas gafas de sol tuvo que soportar que otro personaje que pasaba por allí le confundiera con Bono de U2. Esta serie se emitió durante 2008 y 2009.

Stevie Wonder (The Bill Cosby Show)

Los miembros de la familia Huxtable visitan, por algún motivo, el estudio de Stevie Wonder. Allí se encuentran con el músico, quien luciendo un jersey cuanto menos doloroso, termina liderando una interpretación coral de su éxito 'I just call to say I love you'.

Tom Jones (El príncipe de Bel Air)

La absoluta pasión de Carlton Banks hacia Tom Jones hacía inevitable que en algún momento de la serie El Tigre de Gales terminara apareciendo. Y, claro, lo hace para cantar su clásico 'It's not unusual junto' a Carlton en mitad del salón de la famosa mansión de Bel Air.

The Beach Boys (Padres Forzosos)

Además de aspirante a estrella del rock, Jesse Katsopolis (John Stamos) es fan incondicional de los Beach Boys en la serie televisiva Padres Forzosos (Full House). Y aunque sus sueños musicales no terminan de cumplirse del todo, sí que consigue entablar amistad con el grupo californiano, cuyos miembros apareces en diversos episodios no solo tocando, sino también, efectivamente, interpretándose a sí mismos.

Britney Spears (Médico de familia)

Hubo un momento en el que la serie protagonizada por Emilio Aragón en los noventa era un auténtico fenómeno social. Tanto es así, que fue utilizado como vehículo para presentar a Britney Spears a todos los españoles, a través de una escena en la que la estadounidense era incapaz de sacar una bebida de una máquina de refrescos. Ahí aparece el doctor Nacho Martín para socorrerla, antes de que llegue Alicia la periodista para entrevistarla, en una efectiva mezcla entre ficción y realidad. Britney también ha aparecido en otras series como Glee y Cómo conocí a vuestra madre (aunque en esta última no se interpretaba a sí misma, sino que ejercía como recepcionista).

Backstreet Boys (A las 11 en casa)

Pero ojo, porque Médico de Familia fue en realidad a rebufo de otra serie fundamental en la España de finales de los noventa, A las 11 en casa. En ella aparecieron un año antes los Backstreet Boys cantando su éxito 'As long as you love'. La escena en camerinos entre una de las protagonistas, Lucía, y el miembro del quinteto Howie Dorough es tan desconcertante que es el colofón perfecto para esta recopilación.