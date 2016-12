Una copa de más y otra de menos

Dani Parejo, capitán del Valencia, ha pedido disculpas por las imágenes difundidas en la noche del lunes, en las que se le ve de fiesta con una copa en la mano y una cachimba y explicó que estaba en su "tiempo de ocio". Prandelli ha decidido dejarlo fuera de la convocatoria copera. "Lamento las imágenes aparecidas porque son impropias. Sólo me queda pedir perdón a la afición, al club, al entrenador y a mis compañeros", explicó Parejo en un mensaje en su cuenta personal de una red social. "No sirve de excusa, pero estaba en mi tiempo de ocio y sin tener programada sesión de entrenamiento al día siguiente", añadió el futbolista.

Fuentes cercanas al jugador explicaron que las imágenes fueron captadas el jueves por la noche en una discoteca de Madrid después de que Parejo asistiera a una cena que todos los años realiza con sus amigos en esa ciudad. El viernes, el técnico Cesare Prandelli había dado el día libre a su plantilla, ya que el fin de semana, en el que sí que entrenó el equipo, no tenían partido al haberse aplazado el previsto ante el Madrid al disputar el equipo blanco el Mundial de clubes.

Insultos al entrenador

En el vídeo, Parejo aparece acompañado de una persona que alaba su calidad futbolística y que añade "me cago en los muertos de Prandelli", pero el jugador asegura que no sabe de quién se trata. "No conozco de nada a quien aparece conmigo en el vídeo y siento enormemente lo sucedido", concluye el futbolista ché.

El entrenador del Valencia, Cesare Prandelli, comentó en rueda de prensa que el vídeo de su jugador es una "chiquillada", si bien anunció que tras el partido ante el Leganés el club tomará medidas al respecto. "A Parejo no lo he convocado", explicó el técnico italiano, quien añadió que el futbolista había pedido perdón.

Cuando se le indicó que en el vídeo aparece una persona junto a Parejo que insulta al técnico y que el futbolista no reacciona ante ello, Prandelli apuntó que lo que más le preocupa es la imagen que puede haber dado el jugador. "El vídeo se comenta solo. No me gusta comentar un vídeo y mi preocupación es la imagen de Parejo como hombre al que quiero siempre defender. Un jugador puede ser criticable, pero los hombres deben mantener siempre una dignidad", concluyó. En este sentido, no aclaró si vería con buenos ojos una marcha en el mercado invernal del madrileño. "Son todos transferibles y el club lo sabe", zanjó el italiano.