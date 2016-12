Tributo a Miguel Mosquera

El fútbol sala coruñés rinde hoy homenaje a la figura de Miguel Mosquera con un partido histórico en el pabellón del Colegio Salesianos (21.00 horas). El fallecido presidente fue el alma mater de un Chaston FS que en los años ochenta ganó dos títulos de Liga (1984 y 1985) y dos Copas del Rey (1986 y 1988) que catapultaron a la ciudad a la elite de este deporte.

Para rendir tributo al que fue máximo mandatario del club coruñés estarán presentes varios de los jugadores que formaron parte del de una generación de oro como Denis, Vituco, Castillo, Olaiz, Julio Fernández, Falín o el Chino. También participarán algunos de los hombres de la generación posterior a la época de mayor esplendor del Chaston como Gómez, Javi Albendi, Regueira, Leandro, Manuel Pardo, Toni y Santi Valladares. Previamente, el pabellón de Salesianos acogerá un encuentro de fútbol sala femenino base a las 20.15 horas entre el Club Torre y el Viaxes Amarelle.

Para Manuel Castillo, ex jugador del Chaston, la iniciativa, aunque llega tarde, la considera muy necesaria: "No me gusta llamarlo homenaje, se trata de una propuesta de un grupo de jugadores con el propósito de que el año que viene podamos dar un paso más y hacer algo todavía mayor si cabe". Y añade: "En cierto modo me siento apenado de que el homenaje llegue a estas alturas. Han pasado ocho años y creo que debería de haberse rendido tributo a Miguel mucho antes. Con todo lo que ha hecho por el fútbol sala coruñés lo merece".

Más de ocho años han pasado desde el fallecimiento de Miguel Mosquera, pero Castillo no duda en afirmar que sigue siendo el artífice del mejor club de fútbol sala coruñés, e incluso, gallego: "Miguel Mosquera fue el Florentino Pérez del fútbol sala. Un empresario que dedicó algo más de veinte años de su vida a este deporte. Desde entonces, son treinta años los que han pasado sin que un equipo de nuestra ciudad gane un título nacional. Ahora tenemos a equipos como el Santiago o al Burela, pero lo que logró el Chaston está a otro nivel".

El homenaje a Miguel Mosquera también contará con un componente solidario. Pese a que la entrada es gratuita, todas aquellas personas interesadas tienen abierta una fila cero de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de Riñón (Alcer Coruña). "Miguel nos dejó por una enfermedad de riñón y recibió dos transplantes a lo largo de su vida. Creo que estaría muy orgulloso de esta colaboración", sentencia Manuel Castillo.