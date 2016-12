Pontevedra acoge la próxima semana el Gallego, con el coruñés como uno de los grandes nombres

Sergio Campos será uno de los grandes nombres en el Campeonato Gallego absoluto de invierno que se tendrá lugar del miércoles al viernes en Pontevedra, en la piscina Rías do Sur. El nadador del CN Coruña está inscrito en 50, 100 y 200 espalda y 100 estilos. Es el favorito en las pruebas de espalda, aunque en los 50, distancia en la que se acaba de proclamar subcampeón de España, tendrá como rival a Óscar Pereiro. El arzuán regresa tras un breve periodo de retirada y hay que tenerle en cuenta por su calidad, no obstante, posee el récord gallego. Y en el hectómetro estilos protagonizará uno de los grandes duelos del campeonato con Marcos García (CN Ferrol). Hoy por hoy ambos son la referencia de la natación masculina gallega junto a Tomás Manso, que ahora entrena en Estados Unidos y que aprovechará su vuelta a casa por Navidad para participar en Pontevedra. En categoría femenina, presencia de las olímpicas Bea Gómez y María Vilas, de la reciente campeona de España Águeda Cons. Otro nombre a tener en cuenta sería el de Macarena García, pero la del Club del Mar será baja por culpa de una lesión de última hora. No obstante, habrá mucha representación coruñesa. El Liceo es, por detrás del Galaico, el segundo club con más nadadores, 27. El Club del Mar desplazará 18, el CN Coruña 16, igual que el Arteixo, y 5 el Fogar Carballo.