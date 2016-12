Jorge Pérez exige a Ángel Villar una asamblea extraordinaria de la FEF

La candidatura de Jorge Pérez a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF) solicitó este martes la convocatoria urgente de una asamblea extraordinaria para abordar la distribución del dinero entre los clubes no profesionales por la venta centralizada de los derechos audiovisuales.

La solicitud del exsecretario general de la FEF fue presentada en el registro general de la Federación, firmada por el 20% mínimo de asambleístas, "después de haber recibido el apoyo de más de 200 clubes de 2ª División B y Tercera", según un comunicado de la candidatura de Pérez.

La petición de asamblea incluye un único punto del orden del día para la "deliberación y toma de decisiones sobre el destino del porcentaje de la contraprestación, establecida por el Real Decreto Ley 5/2015 (artículo 8.2.b y c) a percibir por la RFEF para las entidades participantes de las categorías no profesionales que disputen la Copa del Rey, así como la distribución del porcentaje restante, en caso de no destinarse su totalidad a éstos".

Según la candidatura de Pérez, la Asamblea General Extraordinaria "permitirá someter a aprobación la propuesta de éste, que impulsará a las categorías del fútbol no profesional, así como adoptar los acuerdos necesarios exigidos por el RDL 5/2015 para destinar el 1 por 100 de los ingresos totales obtenidos por la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales de la Copa del Rey, conforme decida la Asamblea General".

Según el exsecretario general de la RFEF, la aprobación de dicha propuesta ayudará a liberar otras partidas económicas que repercutirán favorablemente en categorías como la Segunda División Nacional de Fútbol Femenino y las dos categorías nacionales de Fútbol Juvenil.

"La demora en la convocatoria de dicha Asamblea perjudica gravemente a los clubes de Segunda División B y Tercera División , categorías que necesitan de la aprobación de medidas como las que propone la candidatura de Jorge Pérez para su supervivencia", concluye el texto.