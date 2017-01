El Leyma, campeón en redes sociales

Si no estás en las redes sociales, no existes. Aunque todavía hay nostálgicos que se niegan a aceptar el avance de las tecnologías, la irrupción de plataformas como Twitter y Facebook ha llegado hasta tal punto que la afirmación que encabeza este artículo se ha convertido en la filosofía de muchos gurús. Esto obliga a las empresas a estar activos en las redes y no son menos los clubs deportivos. En A Coruña, los principales equipos, los que militan en categoría nacional, tienen presencia aunque hay uno que brilla por encima del resto: el Básquet Coruña. Su magnífica gestión, sobre todo de Twitter, es uno de los motivos de su estratosférico crecimiento en los últimos años.

El Leyma y el Liceo son los dos referentes en el polideportivo coruñés. Son los que más aficionados arrastran. El club verdiblanco tiene a sus dos equipos, el masculino y el femenino, en la división de honor de hockey sobre patines mientras que el naranja es uno de los conjuntos punteros de LEB Oro, segunda categoría nacional y una de las más importantes de Europa. Y esto se refleja en su número de seguidores en Twitter: 12.230 para el Liceo y 8.140 para el Básquet Coruña (al cierre de esta edición). Pero el Leyma solo es menos en cantidad. A la hora de gestión y actividad de su cuenta en esta red social el club presidido por Juan Carlos Fernández es el auténtico campeón. Desde el número de tuits al día hasta el de respuestas a sus seguidores. La media de mensajes lanzados cada jornada es de 37,6. En ellos no solo informa de la actividad del primer equipo, sino que también felicita los cumpleaños de los jugadores de la cantera y fideliza a sus seguidores con concursos como la votación al MVP de cada partido, lo que acompaña con un dossier de prensa sobre lo publicado en los medios acerca del Leyma Coruña. Un ejemplo a seguir.

También destaca en interacción con sus seguidores, con 2.235 menciones de usuarios, 364 respuestas y 474 retuits. El Liceo se encuentra muy lejos de estas cifras. Solo lo supera en número de retuits, con 1.627 -este análisis se atañe a los últimos mil tuits de cada cuenta-. En tuits por día, el club verdiblanco se queda en una media de 4,80 mientras que las menciones bajan a 1.170 -más de mil menos que el Leyma- y las respuestas, a 87. Unos números mejores, sin embargo, que los de su pagina web, sin actualizar desde septiembre de 2015.





La actividad del Liceo, de hecho, se asemejan más a los de clubes más modestos del polideportivo coruñés. Entre ellos los más activos son el CRAT de rugby (División de Honor el equipo femenino y División de Honor B el masculino) y el Zalaeta de voleibol (Superliga 2). Los de Arquitectura tienen 2.413 seguidores, una media de 3,1 tuits al día, 2.822 menciones de usuarios, 1.566 retuits y 199 respuestas. La cuenta colegial también está por encima de los 3 tuits al día (3,1), con 1.582 menciones, , 1.037 retuits y 180 respuestas. Por detrás, Viaxes Amarelle, OAR y Maristas, con unas estructuras de club más modestas a las que supone un mayor esfuerzo el mantenimiento de las redes sociales del club.