Rafa Nadal: "Estoy contento de volver a competir"

Rafael Nadal inaugurará hoy su temporada oficial con su compromiso ante el ucraniano Alexandr Dolgopolov, correspondiente a la primera ronda del torneo de tenis de Brisbane (Australia).

Después de ejercitarse durante dos horas en la pista número 10 del complejo deportivo de Queensland, Nadal recalcó en su primera comparecencia ante los medios de comunicación que está "contento de volver a competir".

El balear, que afronta su primera cita oficial desde el Masters 1.000 de Shanghái, no ocultó su satisfacción por el trabajo realizado en Mallorca durante el último mes y medio. "Me preparé todo lo que pude en términos de rendimiento físico en la cancha", comentó.

El noveno mejor jugador del mundo aseguró que "estar por primera vez en Brisbane es algo especial" y afirmó que está "deseando competir y, sobre todo, ver la pista central".

Preguntado por su decisión de iniciar la temporada en Brisbane y no en Doha, como era habitual, Rafa Nadal explicó que en Australia siente una "buena conexión con la gente". "Es cierto que en Doha me ha ido bien, pero jugar en Brisbane me ayudará a adaptarme más rápido a las condiciones australianas que son siempre un poco más difíciles en términos de tiempo", sentenció.