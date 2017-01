Un año 2017 repleto de sueños en el deporte coruñés

Cada nuevo año abre las puertas a nuevas posibilidades y las ilusiones y sueños se disparan. Por pedir que no sea, así que los equipos coruñeses han pedido a 2017 y a los Reyes Magos su particular lista de deseos. Algunos ambiciosos como ganar títulos y ascender, otros quedarse como están y seguir creciendo, mantener la categoría o simplemente, recuperar a los lesionados.

El Liceo siempre aspira a ganar todas las competiciones. Por eso no extraña que en 2017 no cambie objetivos. "Para mi equipo pido seguir luchando por todo y si ganamos otro título, mejor", dice Carlos Gil. Los verdiblancos sumaron uno a sus vitrinas en 2016, la Supercopa de España, la única que faltaba en su palmarés. Pero también las chicas tienen sus sueños. "El objetivo es seguir sumando y, como diría el Cholo, ir partido a partido", confirma Stanis.

Para el Leyma, el lema es la continuidad. El año pasado fue muy bueno en lo que se refiere a asentar su proyecto deportivo, tanto en la pista como a nivel social. "En 2016 llenamos el Palacio, fue muy bonito", recuerda Tito Díaz, que desea que "cada día siga enganchándose gente al baloncesto, un deporte que está creciendo". En cuanto a su equipo, quiere que se mantenga fiel a un "estilo alegre y desenfadado".

Para el CRAT también ha llegado la hora de mirar hacia arriba. Tanto con su equipo femenino, para el que Jos Portos pide que "vuelva a ser campeón" como hace dos años. Como para el masculino. "Lo que queremos es seguir como hasta ahora para, con eso, sentar las bases para algo más grande como ir asomando la nariz a la máxima categoría. Lo ideal sería poder disputar la fase de ascenso", asegura Rogelio Sabio.

Pablo Aguirre se conforma con poco para su OAR: "Recuperar a los tres guerreros que han caído, Nacho Suárez, Carlos Martín y Álex Naya. El ambiente en el equipo es buenísimo y no podemos desear nada más que estar todos y disfrutar". Pili Costa dice que el Viaxes Amarelle aspira "a llegar vivo al final" y con "opciones de entrar en los play off". Jorge Barrero pide que su Zalaeta "mantenga la categoría" gracias a hacer "una segunda vuelta mejor que la primera". Y Fernando Buendía tiene tres deseos: "Conocer cómo va a ser nuestra competición, que a estas alturas todavía no lo sabemos; que el equipo compita al máximo de sus posibilidades y que el club pueda encontrar apoyos económicos".