Vuelve la acción al Rocódromo

La Escuela de la Agrupación de Montañeros Independientes (AMI) celebra este domingo la segunda edición de su Open de Escalada Base de Navidad para niños y jóvenes entre los 8 y 18 años en el Rocódromo de Riazor. Previamente al arranque de la competición, que está programada para las 11.30 horas, AMI celebrará un jornada de puertas abiertas desde las 9.30 horas para un grupo limitado a 40 niños. Para inscribirse en cualquiera de las dos actividades será necesario hacerlo a través del correo electrónico info@amimontanismo.es.

La escuela, que empezó su andadura en la escalada y el montañismo hace tres años, apuesta una temporada más por un deporte en constante crecimiento a nivel local y que será olímpico en los próximos Juegos de Tokio 2020. "Decidimos apostar por la escalada base porque no había modo alguno de que los más jóvenes la practicasen hasta ese momento. Empezamos con tres niños y ahora estamos cerca de la veintena. El hecho de que tuviesen la oportunidad de medir sus habilidades en una competición entendíamos que era una necesidad", expresa la profesora de la escuela Mariquiña Castiñeira.

La competición estará compuesta de tres categorías: infantil, juvenil A y juvenil B. "No consideramos necesario hacer una diferenciación por sexos. Todavía contamos con un número reducido de participantes", indica la instructora de la AMI. Esta segunda edición contará además con una actividad especial. "Lo que hacemos son competiciones de dificultad, pero a mayores vamos a organizar una prueba de velocidad. Va a ser especial porque en los Juegos de Tokio será una de las modalidades de escalada que se llevará a cabo", explica Castiñeira.

Jornada de puertas abiertas

La jornada de puertas abiertas supondrá también una buena oportunidad para que los niños entre los 8 y los 16 años puedan conocer de primera mano este deporte un tanto desconocido. "Hay cada vez más padres interesados en que sus hijos conozcan la escalada. Al principio es verdad que existe cierto miedo por parte de los pequeños, aunque una vez que entran en contacto con el rocódromo lo único en que piensan es en superarse. Es algo que como instructora se aprecia en seguida en los alumnos", relata la profesora de la escuela AMI.

Pese a que las fechas no son las mejores para la celebración del campeonato debido a las vacaciones escolares, Mariquiña Castiñeira espera que puedan alcanzar las cifras de participación de la pasada temporada: "Somos conscientes de que el Open no llega en las mejores fechas para todas las familias. Sin embargo, nuestro objetivo como centro es seguir insistiendo en que los niños se animen a participar". Y concluye: "La escalada no es precisamente un deporte sencillo. Desde la escuela tratamos de iniciar a los alumnos tanto en escalada como en montañismo para que salgan a la roca a partir de la primavera, cuando esperamos poner en marcha nuevas actividades".