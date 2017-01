El chapuzón más solidario

Con el de hoy, serán ya seis los chapuzones solidarios que los más arriesgados nadadores coruñeses se darán para apoyar a los afectados por ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y a sus familias. Sin embargo, esta será la edición más especial. Porque será la primera sin Fran Otero, fallecido en 2016 tras plantar batalla a la enfermedad más de veinte años. Ahora la prueba llevará su nombre y su causa seguirá activa en el lema "tu lucha es ahora la nuestra". Por eso pocos han querido faltar a la cita. Con 211 inscritos a través de la plataforma Championchipnorte ya se ha batido el récord de participación, aunque la organización espera incluso llegar a los 250 con los que se apunten en el mismo punto de la prueba. La salida es las 11.00 horas en el dique de Abrigo y hasta una hora antes se pueden recoger los dorsales en las instalaciones del Náutico para participar en las dos distancias disponibles: 400 metros sin neopreno y 1.000 para los que compitan protegidos por el traje.

Según las previsiones meteorológicas, no se espera una temperatura del agua demasiado gélida. No tanto como lo que se podría esperar a principios de enero y más amable que las de otros años, cuando llegó a ser solo de once. A pesar de eso, el buen humor suele ser otro de los componentes más especiales de esta travesía. A modo de San Silvestre, muchos han participado incluso disfrazados. Y lo que se ha convertido ya en un clásico es ver a los nadadores cargando con unos enormes cubos, que imitan a un cubo de hielo, con las letras que forman la palabra ELA. Porque uno de los objetivos no es solo participar, sino concienciar y dar a conocer a la sociedad esta dolencia degenerativa. El otro es recaudar fondos para la investigación y para proporcionar ayuda a los afectados y sus familias. El coste de la inscripción es de seis euros y la recaudación íntegra es entregada a Agaela (Asociación Gallega de Esclerosis Lateral Amiotrófica).

En el plano deportivo, la prueba reunirá a algunos de los más habituales de las aguas abiertas coruñesas como Belén Pérez-Roca o Julio Pardo, también asiduos de la piscina; Bogna Mazur, ganadora de numerosas pruebas de larga distancia y los triatletas Miki Acosta y Amelia Roca, entre otros. Estos se dividirán entre los que se reten a hacer el recorrido sin neopreno y los que naden más metros, pero bien protegidos. Aunque habrá quien intentará hacer los dos. El tradicional chocolate caliente que se reparte al final de la travesía compensa el esfuerzo. Además, se sorteará un neopreno cedido por Decathlon entre todos los participantes. Muchos alicientes, pero uno por encima de todos los demás: la solidaridad.