Nadal cae ante Raonic y Muguruza se retira con molestias musculares

Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza se despidieron ayer del torneo de Brisbane. El manacorí cayó ante Raonic, mientras que la última ganadora de Roland Garros abandonó por unas molestias musculares.

Rafael Nadal vio dinamitadas sus opciones de salir campeón del torneo de tenis de Brisbane al ceder, por 4-6, 6-3 y 6-4, en la ronda de cuartos de final ante el canadiense Milos Raonic, el último triunfador en el certamen australiano.

Apenas siete días después de toparse en las semifinales del torneo de exhibición de Abu Dabi, en un partido que se saldó con triunfo del jugador español, Rafa Nadal y Milos Raonic volvieron a retarse. Esta vez, sobre el cemento azul de Brisbane.

El pulso estuvo en el fondo y en la red. También en el resto y en el saque, exigido Nadal por un Raonic que en la actualidad presume de ser el tercer mejor tenista del circuito. Apoyado en su potente servicio -llegó a ejecutar un primer golpe a 224 kilómetros por hora-, el canadiense inclinó el envite a su favor en cuanto Nadal comenzó a titubear.

Garbiñe Muguruza, por su parte, vio truncada su progresión en el torneo por unas molestias en el aductor de la pierna derecha que le obligaron a retirarse de su compromiso de semifinales ante la francesa Alizé Cornet.

"Esta mañana he sentido dolor en el aductor cuando hemos calentado. Venía notando la zona muy cargada con todos los partidos y no he querido forzar para evitar que fuera a más", explicó.