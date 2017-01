Sainz abandona, Barreda se hunde

El francés Stéphane Peterhansel se colocó ayer líder en la clasificación de coches en una etapa en la que se impuso su compratiota Sebastian Loeb y que vino marcada por el abandono unas horas antes del español Carlos Sainz. El británico Sam Suderland asumió la primera plaza en la general de motos.

Sebastien Loeb (Peugeot) se adjudicó la quinta etapa, la segunda que consigue en este Dakar, seguido por el español Nani Roma (Toyota) a sólo 44 segundos y el francés Stéphane Peterhansel, a 1:31 minutos.

La jornada de ayer comprendía un trayecto de 447 kilómetros cronometrados entre las ciudades bolivianas de Tupiza y Oruro, pero fue acortada a 219 kilómetros por las lluvias que cayeron en la zona. La etapa vino precedida por el abandono de Carlos Sainz, que el día anterior sufrió un aparatoso accidente con vuelco incluido.

Sainz, abandonó tras finalizar la cuarta etapa a más de dos horas del ganador y tras comprobarse que su equipo no podría reparar los daños. "Hemos entrado demasiado rápido en una curva, he golpeado el interior y el coche ha volcado. Nuestras opciones de cara a la victoria se han esfumado, así de sencillo. Y no creo que podamos continuar", dijo el piloto español nada más al llegar al campamento.

Los malos augurios se hicieron realidad y Sainz se vio obligado a retirarse después de sus mecánicos comprobaran que los daños sufridos por el coche no podían ser reparados a tiempo.

Peterhansel es tras la quinta etapa el nuevo líder con un tiempo de 14:02:58 horas, seguido por Loeb a 1:09 minutos, el francés Cyril Despres (Peugeot) a 4:54 y Roma a 5:35, tras la finalización de la cronometrada de los principales competidores.

En la categoría de motos el británico Sam Sunderland (KTM) se convirtió en nuevo líder al ganar la etapa en 2:21:54 horas, seguido por el portugués Paulo Gonçalves a 7:07 minutos y el francés Adrien Van Beveren (Yamaha) a 7:19, mientras que el español Joan Barreda (Honda) quedó a 42:27 y cayó en la general.

El también español Juan Pedrero (Sherco) finalizó a 9:31 del británico y el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) a 18:12.

Sunderland es el nuevo líder del Dakar en la categoría motos con 15:22:08 horas, seguido por Quintanilla a 11:50 minutos y Van Beveren a 15:57, tras la finalización de la cronometrada de los principales competidores. El británico fue el único piloto del grupo de cabeza que supo evitar todos los escollos de la navegación para adjudicarse su segunda victoria de etapa en el Dakar. Al mismo tiempo, el inglés llega por primera vez a una sexta etapa del Dakar después de dos abandonos.

Barreda, que el jueves era líder hasta conocerse la sanción de una hora extra por repostar en una zona no permitida, está a 1:17:56 horas de Sunderland en la general.

La sexta etapa une Oruro con la capital boliviana, La Paz, con un trayecto de 784 kilómetros, 527 de ellos cronometrados.

Mañana será el día de descanso y el lunes continuará la carrera, que finaliza el 14 de enero.