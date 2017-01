Brazadas solidarias

"¡Sin miedo!", se animaban los nadadores que se disponían a tirarse al agua sin más abrigo que un escueto bañador. Eran las once de la mañana y en ese momento la temperatura no llegaba a los diez grados. "¡Está fría de co...!", gritaban al regresar al pantalán tras cubrir los 400 metros de los que constaba el recorrido sin neopreno de la Travesía en favor de Agalla. El chocolate caliente les ayudaba a reponer fuerzas, aunque algunos "con mucho vicio" se pusieron el traje y se lanzaron acto seguido a participar en la prueba grande, la de mil metros. Todo con un propósito lejos de las ambiciones deportivas: reivindicar que la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) exista, lema que se leía en las camisetas de los voluntarios. La travesía reunió fondos para ayudar a los afectados y contribuir a la investigación de esta enfermedad. Y además rindió homenaje a Fran Otero, uno de los impulsores de esta prueba y fallecido el año pasado. Por él se rindió un emotivo minuto de silencio al comienzo del acto y muchos de los participantes lo tuvieron presente en la competición, como el diablo -un nadador con un gorro rojo con cuernos- que se dibujó en el pecho un corazón con el nombre de Fran escrito en el centro.

Mucha emoción, pero también diversión. La sonrisa lucía en la cara de todos los presentes -salvo en el de una nadadora que terminó el recorrido entre lágrimas-. Aplausos para los más pequeños, Mario y Pablo, que terminaron la prueba de 400 metros. Y también muchos para la ganadora de la prueba de mil metros, Ane de la Fuente, que fue capaz de imponerse a todos los chicos. La nadadora internacional del Liceo llegó pro delante del Pedro Chans, del Club del Mar, y su compañero Manu Simón. En la distancia corta triunfó Cristian Bravo, también del Liceo, aunque vestía neopreno. El primero sin él fue Antón Ares mientras que en chicas Paula Taboada, del CN Coruña, fue la mejor entre las que vestían traje y Bogna Mazur la primera entre las que iban sin él. Ellos se llevaron los premios de una jornada en la que todos ganaron.