Rafa Nadal: "Mi comienzo de 2017 ha sido muy positivo"

Rafa Nadal admitió que el comienzo del año "ha sido muy positivo" pese a la derrota en cuartos de final en el torneo de Brisbane frente al canadiense Milos Raonic y reconoció que está preparando el Open de Australia. "Soy sincero. Esta semana hice dos buenos partidos y el tercero no fue malo. Perdí contra un jugador que espero que sea rival mío durante el año". A pesar de no ganar, Nadal, que reconoció haber perdido "agresividad", dijo no haber realizado "un mal partido" y haber estado concentrado "todo el tiempo".