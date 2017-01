El Cambre Caeiro brilla en el Campeonato de España de Valencia

Los corredores del Cambre Caeiro Andrés Calvete y el campeón gallego Lucho Carretero dejaron su huella en el último Campeonato de España de ciclocross al conseguir un histórico oro en Valencia con la selección gallega en la prueba por relevos y un bronce en la categoría de máster 30 A. El primero en salir a la pista fue Calvete, que participaba por primera vez en la prueba por comunidades autónomas, y lo hacía con la intención de cambiar la historia del ciclocross gallego. "Llegábamos con un equipo muy fuerte al nacional. Teniendo a compañeros de la calidad de Mauro González, Samuel González e Iván Feijoo en nuestras filas teníamos que ir a por todas" relata Andrés Calvete.

La selección de Xosé Anxo Vidal y Guillermo Sande superó por apenas dos segundos al equipo valenciano y por seis al vasco en uno de las pruebas más rápidas de los últimos años. Hasta el pasado fin de semana, en las nueve ediciones que se llevan disputadas desde 2008, Galicia había conseguido seis metales. "Supuso una gran felicidad brindar a nuestra selección su primer oro. En nuestra cabeza antes de salir no cabía otra opción", reconoce Calvete.

Lucho Carretero fue el otro gran protagonista del club cambrés tras alzarse con el primer bronce de su carrera en la categoría de máster 30 A. "Al principio de temporada no las tenía todas conmigo. Compites ante cien corredores muy bien preparados y todo lo que ocurre es una lotería", expresa Carretero, que se presentaba en Valencia como flamante vencedor del Campeonato autonómico que conquistó en Culleredo. "No cabe duda de que he tenido una de mis mejores temporadas. Me sentía en un gran estado de forma este año y, por fin, después de mi última plata en un Campeonato de España -que consiguió allá por el año 2009 en Valladolid- pude volver a subirme al podio. La única espina que me ha quedado esta campaña es el subcampeonato de la Copa Galicia".

Precisamente, el título de Copa fue para su compañero Andrés Calvete, que también competía en el nacional en la prueba individual de máster 30, aunque lo hacía por un metal en la clasificación B, que agrupa a los ciclistas entre las edades de 34 a 39 años. "La carrera resultó de lo más disputada y, de hecho, los corredores de mi categoría fueron los que imprimieron mayor ritmo. Luciano fue octavo y yo décimo, lo que pasa es que al competir en categorías diferentes los resultados definitivos cambian mucho", expresa Andrés Calvete. El resultado, un octavo puesto, que pudo haber incluso mejorado de no haber tenido un problema mecánico con su bicicleta. "Mi intención era estar entre los diez mejores y lo conseguí", destaca el ciclista del Cambre Caeiro.

Sin embargo, pese a los contratiempos, tanto Andrés Calvete como Lucho Carretero han hecho doblete esta temporada en el autonómico y la Copa gallega. "Diría que es casualidad. Nos ha tocado ser más fuertes este año, pero depende de las circunstancias. Ambos tuvimos una pelea amistosa y, afortunadamente, creo que he llegado un poco mejor al final. Tenemos un calendario deportivo que, aunque solo ocupa tres o cuatro meses, aglutina muchas pruebas seguidas", explica Andrés Carretero. Y sentencia: "Ahora nos tomaremos un merecido descanso para volver con fuerza la próxima temporada".