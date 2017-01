The Best es Cristiano Ronaldo

The Best es Cristiano Ronaldo la opinión

The Best del fútbol mundial en 2016 es Cristiano Ronaldo. El delantero portugués completó en Zúrich el doblete oro-platino con la consecución del premio que concede a partir de este año FIFA, tras la separación del Balón de Oro. Tras las votaciones de los capitanes y entrenadores de las selecciones, de un grupo de periodistas y de los aficionados a través de internet, Cristiano aventajó en ocho puntos a Leo Messi, mientras que el tercero, fue Griezmann.

Ronaldo recibió en los Estudios TPC (Technology and Production Center) de Zúrich un trofeo recubierto de platino que presenta una forma parecida a la del la Copa del Mundo diseñado por la artista croata Ana Barbic Katicic. "No tenía dudas", destacó Cristiano en declaraciones a la televisión del Real Madrid. Y añadió: "Algunos hicieron campaña contra mí tanto en el fútbol como fuera. Pero cuando lo mereces la gente lo reconoce".

Y en cuanto al hecho de que en las votaciones participaran los jugadores, comentó que también valora el hecho de que elijan periodistas y aficionados. "Hay que respetar la opinión de cada uno, vivimos una democracia, cada uno tiene sus gustos y respetar estas decisiones", señaló.

"¿Qué falta para ganar? No hay tantas cosas que falta por ganar, pero mi objetivo es seguir en el mismo nivel, mantenerme y seguir demostrando mi espíritu de sacrificio, de lucha", afirmó el luso tras la ceremonia del The Best.

Dicho esto, dijo que ganar un premio cuando es individual siempre "es bueno y especial" aunque asumió que "la gran alegría" de la temporada fue ganar la Eurocopa con Portugal. "Espero continuar durante muchos años. Estoy muy motivado y hay que pensar que en el fútbol todo es posible".

El delantero del Madrid repitió lo que ya dijo durante su discurso de agradecimiento, que 2016 había sido el mejor año de su vida, dado que ganó la Champions y el Mundial de Fútbol con el Madrid y la Eurocopa con Portugal.

Sergio Ramos, así mismo, expresó su satisfacción por otra "noche mágica, especial" y agradeció a los compañeros y al cuerpo técnico. "Estar dentro del once un año más es el premio al trabajo, al sacrificio y a las horas que dedico a este deporte que me hace feliz", aseguró el defensa andaluz.