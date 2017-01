El Zalaeta da un paso adelante

Patricia Santos resume en cinco palabras el partido de Copa Galicia del pasado fin de semana contra el Emevé Lugo: "Nos creímos que podíamos ganar". Y lo hicieron. El Zalaeta alzó el trofeo que supone una luz en mitad del túnel. Tan solo suma dos victorias en la Superliga femenina 2 y este paso adelante le permite afrontar lo que queda de temporada con otra actitud.

"Llevábamos toda la semana con confianza. Pero en el tercer set nos desenganchamos del partido y fue un golpe de vuelta a la realidad", relata la jugadora del equipo coruñés. El pensamiento de la plantilla era "toca ganar ya" y, "sin nervios", el Zalaeta se recompuso y se adjudicó el trofeo con un 2-3. "No es solo el hecho de ganar la Copa, sino de darnos cuenta que sí podemos hacerlo. Hemos ganado en confianza", reconoce la colocadora, que cree que su equipo podrá afrontar el resto del curso con mayor optimismo. "Creo que nos faltaba cree que podíamos ganar y en Lugo lo hicimos".

El Zalaeta superó a un Emevé al que ya se había enfrentado en la primera vuelta. Entonces el marcador se apagó con un triste 3-1 por lo que esta vez el equipo que dirige Jorge Barrero quería sacar algo positivo de su visita al pabellón lucense. "Conseguimos ganar en su casa y ante su afición", añade una Patri Santos que tuvo doble ración de felicidad en la Copa Galicia pues fue nombrada mejor jugadora del torneo. "No me lo esperaba. Cuando dijeron mi nombre me sorprendió y pensé 'qué bien'", confiesa aún emocionada por el reconocimiento. Sin embargo, la jugadora del Zalaeta cree que el MVP es algo secundario y el trabajo en equipo es el que ha dado sus frutos. "Es solo un añadido. Sin el resto, no hay trofeo. Somos un equipo muy joven, estamos muy unidas y eso se nota", comenta sobre el grupo.

La falta de experiencia es la que hace que al Zalaeta le haya costado arrancar con buen pie en liga. Pero este triunfo en Copa puede suponer un trampolín hacia mejores resultados. Con dos victorias en el campeonato doméstico y ocupando la penúltima plaza de la clasificación, el conjunto coruñés recibe este sábado al Cuesta Piedra Santa Cruz con la intención de seguir por el buen camino. Pronto volverá a verse las caras con el Emevé Lugo, el 28 de enero, y Santos tiene claro que el Zalaeta debe darle una alegría a su afición: "Tenemos que ganar en nuestro pabellón ya".