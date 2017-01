Lete autoriza la excepción para el inicio del proceso electoral

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, avanzó que firmará el documento que autoriza la excepción que la Federación Española de Fútbol (RFEF) necesita para la aprobación de su reglamento electoral y la convocatoria de elecciones. "A partir de ahí, la Federación tendrá que ajustar el reglamento a esa solicitud y convocar elecciones en cuanto la Junta Directiva apruebe el reglamento electoral. Entendemos que el procedimiento estaba establecido y en el primer trimestre del año, por el mes de abril, tengamos resultado ya en la Federación Española de Fútbol", comentó.

Lete, que intervino en el CSD en la despedida de la selección de balonmano para participar en el Mundial de Francia, insistió en que la RFEF tiene que "ajustar" su reglamento electoral a la excepción que permite la orden ministerial que regula las elecciones en todas las federaciones, como hicieron anteriormente las de baloncesto y ciclismo.

"Una vez hecho eso yo convocaré de forma inmediata, si hace falta con urgencia, la Comisión Directiva", indicó Lete, en alusión al órgano del CSD que debe aprobar el reglamento electoral de la RFEF para que se inicie el proceso y que ha rechazado anteriormente los presentados por ésta, por ser contrarios a la orden ministerial citada.

Preguntado por las críticas dirigidas a los árbitros recientemente por algunos jugadores, como Gerard Piqué tras el partido contra el Villarreal, el presidente del CSD comentó que los árbitros "están sometidos a aplicar normas en décimas de segundo y esto no es fácil". "Yo que he sido deportista profesional sé que en un momento determinado se te calienta la boca. No sé si Piequé lo hizo. Yo lo que he visto es lo que todos habéis visto y creo que esto le corresponde al órgano de la federación respectiva y nosotros lo respetaremos", concluyó.