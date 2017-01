Víctor Couceiro, un año de ensueño

Víctor Couceiro lleva una temporada de ensueño. Un año más vuelve a ser el máximo anotador del OAR con 86 goles y el pasado fin de semana dio un paso más en su carrera al debutar con la selección gallega absoluta en partido amistoso frente a Japón. "Me llamaron a finales de diciembre y la verdad es que no me lo esperaba. Supongo que se fijaron en mi temporada en el OAR y los goles que he marcado ayudaron a que fuese convocado", expresa Víctor Couceiro, que se estrenó con tres goles ante uno de los equipos clasificados para el Mundial de Francia que empezará mañana.

Para el jugador coruñés, que ya había jugado con Galicia en sus años de infantil y cadete, la experiencia de jugar ante un combinado de nivel mundial fue toda una lección de aprendizaje: "No sabía a que atenerme ante un equipo como Japón. Tienen un ritmo de juego mucho más rápido al que estoy acostumbrado. Sin embargo, teniendo a compañeros experimentados de Asobal y la liga francesa me sentí muy cómodo. Traté de aprovechar los balones que me surtían".

Ahora que ha podido cumplir un nuevo sueño, a Víctor Couceiro solo le queda seguir creciendo junto al OAR, que es séptimo en la clasificación, y mejorar sus números como goleador: "Llevo nueve temporadas desde que entré en el club con 18 años. Mi rol a lo largo de los años ha cambiado".

Y es que el jugador del club coruñés es la principal fuente de goles del equipo, aunque las cifras no le obsesionan: "Marco muchos goles porque Pablo -Aguirre- me confía los 60 minutos. Junto a Miguel Lozano, que se retiró el año pasado, siempre he estado entre los máximos goleadores. Es mi responsabilidad".

Al 2017 Víctor Couceiro le pide poco: "Seguir con la dinámica de la primera vuelta". La fase de ascenso está lejos, así que el objetivo es alcanzar al Bueu y después sumar tantos puntos como sea posible. "El último partido ante el Rasoeiro será duro. No podemos confiarnos porque en liga vayan más abajo. En su casa son muy fuertes, así que hay que estar alerta", sentencia.