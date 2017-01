Àlex Crivillé: "Los deportistas que no se van para pagar menos impuestos son unos burros"

Àlex Crivillé suele ser una persona poco dada a la polémica. Siempre muy comedido en sus declaraciones, en esta ocasión no se ha callado a la hora de hablar de los impuestos que pagan los deportistas de élite en España. "Por eso todos se van a vivir fuera", señala el ex piloto de motociclismo en una entrevista concedida al programa El Suplement de Catalunya Ràdio.



"No sé, te vas a vivir a Andorra, Londres, Suiza, Mónaco... Porque es una etapa de tu vida muy corta y tienes que mirar por ti", explica el que fuera primer campeón del mundo español de 500cc, en 1999, tras ser preguntado por los impuestos que pagan las rentas altas.





Para Crivillé, eso explica que muchos deportistas fijen su residencia en el extranjero. "Todos lo hacen, al menos todos los deportistas del motor lo hacen. Es lógico., así de claro: ¡un burro!", señala tajante.Cabe recordar que los pilotos de MotoGPresiden en Suiza, mientras que los hermanos Espargaró viven en Andorra. Solosigue tributando en España, después de las duras criticas que recibió por su intención de trasladarse al Principado.