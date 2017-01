"Cuando la bola eche a rodar intentaré olvidarme de todo, aunque sea difícil"

Se marchó del Liceo tras doce temporadas con el único deseo de no tener que regresar al Palacio para jugar como visitante, pero el destino, caprichoso, quiso enfrentar a Jordi Bargalló a su exequipo, del que se declarada un aficionado más, ya en su primer año en el exilio. Hubo un aperitivo en el duelo que enfrentó al Oliveirense con el Liceo en Portugal pero ahora las emociones se multiplican por dos al volver a su casa, aunque una inoportuna lesión en el pie casi le impide el deseado reencuentro.

-Lo del pie no será una excusa, como siempre dijo que no quería volver como visitante...

-Tengo que jugar seguro (risas). Ya jugué el partido pasado, aunque no esté en plenas condiciones.

-Y llegó el día.

-Desde el sorteo sabíamos que iba. Pero hay que asumirlo, como otras cosas que no te gusta tanto hacer en la vida. No queda más.

-Conoce el Palacio como su casa, ¿pero alguna vez había estado en el vestuario visitante?

-Lo fui a ver, cuando nos dejaron elegir vestuarios, que me pasé por todos a ver cuál nos gustaba más para el hockey. Pero nada más. Sí que va a cambiar, va a ser entrar en el Palacio, en la que fue mi casa y por la que siento mucho amor, viéndolo desde otro punto de vista. Así que nada, que pase rápido.

-¿Cómo fueron las sensaciones en el partido en Portugal?

-Muy raras por cruzarte con gente con la que has vivido y compartido tanto y verlos del otro lado. Pero se llevan las cosas de la mejor manera que se pueden. Saludas a los amigos y cuando empieza la bola a rodar, intentas olvidarlo aunque sea difícil. Dentro de lo malo, hay cosas peores en la vida. No deja de ser hockey, no deja de ser un partido. Lo voy a afrontar así. Ya ves que me estoy mentalizando (risas).

-¿No tiene miedo que en algún momento le traicione el subconsciente y le pase la bola a uno que viste de verdiblanco?

-¡Espero que no! Espero saber lo que hacer. No estamos para tirar cohetes y como para ir regalando bolas al contrario.

-Pero si solo llevan dos derrotas en toda la temporada.

-Sí, pero lo llevamos mal. Sabemos que la liga portuguesa está muy competida y perder dos partidos nos hace ir terceros a un punto del segundo. Pero queda mucha liga. Vamos a tener paciencia, pero nos pesa que los dos partidos que perdimos estábamos dentro y los perdimos por pequeños errores. Pero sigo creyendo que el equipo irá a más porque todavía estamos conociéndonos todos.

-¿Ha sido complicada la adaptación a su nueva vida?

-Llevaba mucho tiempo jugando de una manera determinada y eso se ve, que estaba muy acostumbrado al juego del Liceo. Pero yo intento hacer lo que se me pide lo mejor posible, dar lo mejor de mí y dentro de lo que cabe estoy bastante bien. No tengo queja. Sí que me gustaría que fueran un poco mejor los resultados. Pero estamos a tiempo y podemos rehacernos con algunos partidos importantes que nos va a tocar jugar en casa.

-Vaya tensión en su partido de la semana pasada en casa del Sporting, cuando un seguidor local saltó a la cancha para intentar agredir a su compañero Ricardo Barreiros.

-Sí, son moviditos los partidos en Portugal, la gente lo vive mucho y los del Sporting se jugaban mucho porque tenían que ganar. Al final por suerte no pasó nada.

-Y como aficionado que ya es del Liceo, ¿cómo vio la jugada polémica del partido contra el Barça (aunque esté su hermano en el otro bando)?

-Sí que me pareció raro. Lo estaba viendo por internet y no se vio bien lo que pasó. Tampoco me gusta mucho hablar de las otras ligas, pero sí que era lo primera vez que vi algo así. Hay dos lecturas. El árbitro lo puede hacer y lo hace. Pero nunca se hace.

-¿Cómo cree que le recibirá hoy la afición?

-Imagino que será con cariño porque siempre me lo ha demostrado así. Ellos me tienen mucho cariño y yo también a ellos. Pero también me imagino que irán a muerte con el Liceo, como no puede ser de otra manera.

-¿Pulpo o bacalao?

-Pulpo, pulpo. El bacalao... lo intento pero no me acaba de convencer. O polbo moito mellor.

-¿Le ayudó el gallego con el portugués?

-Los idiomas me cuestan bastante. Por lo menos me hago entender que ya es algo. A veces los compañeros se mueren de la risa... pero no soy el único porque también hay más compañeros nuevos.