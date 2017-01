Álex Crivillé: "Si hay algún burro soy yo"

Àlex Crivillé se disculpó por las declaraciones en las que afirmó que los deportistas de elite deberían vivir y tributar fuera de España y que el que no lo hace es un "burro", y dijo que el único "burro" es él por explicarse "mal", recordando además que tributa "en España". "Quiero disculparme sobre la forma en la que me expresé ayer. Si hay algún burro ese soy yo por explicarme mal. ¡Porque yo tributo en España!", aclaró en Twitter. "En el mundo del motor están todos viviendo fuera, es normal. Y el que no lo hace es burro, así mismo: burro", había dicho.