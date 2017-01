Sin sufrimiento no hay paraíso

El Leyma Coruña volvió a ganar (92-88) en su Palacio no sin dificultades. Tenía el partido encaminado pero dio alas al Palma Air Europa para que se lanzase a por la remontada y el marcador se mantuvo abierto hasta los últimos segundos.

Con un 45-20 en la mitad del segundo cuarto cualquiera podría decir que el Leyma tenía el partido completamente dominado. Y así fue. Hasta que Tito Díaz decidió hacer experimentos sobre la cancha, dando minutos a Pablo Ferreiro y Larry Abia y con Sabonis de 4. Pruebas que no dieron resultado y que permitieron al Palma hacer un espectacular parcial de 0-17 para acercarse a su rival.

Empezó todo mejor de lo que el guión podía aventurar. Olvidado lo ocurrido en Marín, Dago Peña se lanzó a los triples sin fallo -fue el mejor con un 29 de valoración- y Zyle destacó bajo el aro. Un primer cuarto para no olvidar (29-15) que invitaba a pensar en que este partido no sería más que un paseo. Más de lo mismo en los segundos diez minutos, un parcial de 16-3 convertía el Palacio en una fiesta. Al Palma no le salía nada. La pelota tocaba el aro pero este la rechazaba inmediatamente. Desesperación por una parte y euforia por la otra. Una euforia que llevó a la excesiva confianza. El técnico naranja cambió su puzle y este no encajó como esperaba. Las canastas ya no entraban con tanta facilidad y la defensa parecía un coladero. Llegaron fácil los mallorquines, Fornas se gustó y el exnaranja Zengotitabengoa se unió también al ataque para poner el 45-37 antes del descanso.

De una ventaja de 25, el Leyma Coruña pasó a ver a su rival a solo cuatro. Casi regala el partido pero llegó Zach Monaghan para poner orden y guiar a los suyos en ataque, sobre todo desde la línea de 6,75. Transiciones rápidas y una defensa más ordenada no dejaron que el Palma culminase su remontada en el tercer cuarto, aunque casi lo logra gracias a un Serrano imparable y a la insistencia de Fornas. Los triples del base naranja pusieron en el marcador una distancia considerable (66-56) pero insuficiente para sentir tranquilidad en el último y definitivo cuarto.

Se recuperó el Leyma con un parcial de 10-2, dispuesto a vaciarse en los últimos diez minutos. La afición se lo pedía y respondió (78-66) pero el Palma había peleado tanto para abrir el choque que no quería darse por vencido. Uriz se atrevió desde lejos y acertó, aunque también Creus dio un impulso a los locales. Dos minutos por delante y cualquier podía llevarse el triunfo pero en este caso el que tenía un sexto jugador era el Leyma y eso valió sobre la pintura. Los triples de Djuran y Peña (92-88) sentenciaron un partido cargado de sufrimiento pero también de esfuerzo sin límite.