El Liceo completó su peor primera vuelta en una década

El Liceo abre el sábado la segunda vuelta y lo hace como cuarto clasificado, a once puntos del líder Barcelona (40), seis del Vic (35), cuatro del Reus (33) y empatado con el Voltregá (29), quinto. Es la primera vez desde la temporada 2007-08 que los verdiblancos llegan a la mitad del curso fuera de los puestos de podio. La renovación de la plantilla y un bajón en el rendimiento de algunos jugadores son dos de los motivos de este arranque con titubeos, si bien hay que tener en cuenta que ganó la primera competición en juego: la Supercopa de España.

Hace diez años, el conjunto que en aquel momento dirigía José Querido acabó la primera vuelta en la séptima posición con solo 23 puntos, a quince del Barça (38), aunque realizó una espectacular remontada en la segunda parte de la competición hasta escalar a la tercera plaza final para después caer en las semifinales del play off por el título contra el Reus.

Después, firmó ocho temporadas consecutivas en el top tres al paso por el ecuador, con dos títulos de campeón de invierno incluidos. En la 2008-09 acabó tercero con 32 puntos, a cinco del líder Vic. En la 2009-10 fue primero, aunque empatado a 37 puntos con el conjunto azulgrana. Un año más tarde se repitió la situación, con los coruñeses y el Reus igualados al frente de la tabla con 33 puntos, siete más que el Barcelona, que era tercero. Más lejos estuvo en la 2011-12, a diez de un Barça que no dio opción al resto. La 2012-13, en la que se proclamó campeón de la OK Liga, también se llevó el título de invierno con 38 puntos, cinco más que el Barça. Y en las tres siguientes (2013-14, 2014-15 y 2015-16) acabó segundo, a once, tres y tres puntos del eterno líder Barça respectivamente.