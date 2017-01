El FC Barcelona Lassa despide a Joey Dorsey por motivos disciplinarios

El FC Barcelona Lassa ha anunciado este miércoles el despido disciplinario de Joey Dorsey debido a las críticas vertidas por el pívot estadounidense en sus redes sociales hacia los servicios médicos del club, asegurando que le informaron cuando era "demasiado tarde" sobre la exactitud de su lesión en el tobillo y que le forzaron a seguir jugando pese a la gravedad de la misma.

"El FC Barcelona Lassa ha tomado la decisión de despedir al jugador Joey Dorsey, después de sus manifestaciones en las redes sociales poniendo en duda la labor de los servicios médicos del club. Se trata de un despido disciplinario", aseguró el club blaugrana en un comunicado.

El despido se debe a las declaraciones del pasado viernes en las que Dorsey cargó contra los servicios médicos del club al asegurar que no le informaron hasta que "era tarde" de la exactitud de la lesión que se produjo la pasada temporada en los 'play-off' de la Euroliga en el tobillo, forzándole a jugar, y añadió que todavía arrastraba esas molestias que le afectan a su potencial físico y a nivel mental.

"Dejadme aclarar las cosas. El año pasado me torcí el tobillo en los 'play-off' de la Euroliga contra Lokomotiv. El doctor del equipo me dijo que sólo era un esguince así que me empujaron a volver e intentar jugar. No me dijeron hasta que ya era demasiado tarde que tenía un edema causando entumecimiento en el pie y que mi temporada había terminado", señaló en su cuenta de Instagram.

Tras este lamento y crítica a los médicos, añadió que esta temporada está siendo la "más difícil" de su carrera. "Estoy tratando de jugar lesionado y no puedo jugar al máximo de mis posibilidades. Sí, a veces durante la temporada he estado dispuesto a irme de un partido porque la lesión me estaba afectando a mi juego y a mi mente", desveló.

"No me di por vencido porque el equipo no me dejó sentarme hasta que estuviera sano y de regreso a ser el 'Todopoderoso Dorsey'. Digo esto para agradecer a mis seguidores sus mensajes para mantener mi espíritu alto, sin vuestras palabras quizá me hubiera rendido pero he estado trabajando a tope día y noche para ayudar a este equipo a ser aspirante de nuevo. El 'Todopoderoso Dorsey' está en camino", concluyó.

La primera reacción del club fue abrir un expediente disciplinario a su jugador por esas declaraciones, y finalmente han optado por el despido. Además, el club movió ficha rápido al anunciar antes del despido la contratación de su sustituto, el pívot brasileño Vítor Faverani, procedente del UCAM Murcia y que ya podría debutar esta semana.

Dorsey ha disputado este curso un total de 35 partidos con la camiseta del Barça Lassa entre la Supercopa Endesa (2), la Euroliga (17) y la Liga Endesa (16), en la que era su segunda etapa en el club blaugrana.