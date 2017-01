Berizzo aparta a Orellana de forma irrevocable: "Ya no pertenece al equipo"

El entrenador del Celta, Eduardo Berizzo, anunció ayer su decisión de apartar de forma definitiva a Fabián Orellana debido a "una falta de respeto inaceptable" que no ha querido revelar, reafirmando que su "posición es firme" y que espera que el equipo gallego fiche un sustituto durante este mercado de invierno.

"He decidido apartar a Orellana del equipo. La decisión está basada en una falta de respeto inaceptable. Mi posición es firme. Una cosa es la disciplina y otra cosa es la falta de respeto. La disciplina tiene matices, tiene niveles, tiene penalidades... La falta de respeto no tiene ninguna. Le expliqué los motivos y el club consensuó conmigo la decisión de apartarlo", anunció Berizzo en rueda de prensa.

"Conmigo no pertenece más al equipo. El equipo decidirá sobre él", agregó el entrenador, añadiendo que ahora intentarán "reforzar esa posición". "La alternativa de que llegue otro diez existe y ojalá seamos capaces de ficharlo", dijo.

Además, Berizzo explicó que "lo personal y lo profesional van ligados" en su forma de "conducir al equipo". "No podría diferenciarlos y no lo hice", apuntó, negándose a explicar lo ocurrido con Orellana. "Nunca he ventilado la intimidad del equipo, ni lo voy a hacer ahora, ni adentrarme en los motivos. Mi decisión solo está basada en el bien del equipo", zanjó sobre el tema.

El delantero chileno tampoco explicó con detalle lo que ocurrió con Berizzo pero sí dejó claro que considera que el técnico magnificó el asunto y lo acusó de desleal. "Ya he reconocido que cometí un error, pero de algo muy pequeño se generó algo muy grande. Dice que le falté el respeto a él y al equipo, y no es algo colectivo. Fue algo personal entre él y yo y que él traspasó al lado profesional", señaló Orellana en declaraciones al diario digital chileno Emol. "Debo ser agradecido y reconocer que el club me ha entregado mucho a mí, pero que de un día para otro se tome una determinación así, no. Yo lo supe hace dos o tres días, no me esperaba esta situación para nada. Me tomó totalmente de sorpresa", sostuvo y añadió: "Cuando intenté pedirle disculpas no me dejó hablar".