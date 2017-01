Las inscripciones de la Coruña21, abiertas hasta el 19 de febrero

La próxima cita de los corredores coruñeses es el Medio Maratón Coruña21, que se celebrará el domingo 26 de febrero a partir de las diez de la mañana. El plazo de inscripción ya está abierto, y aquellos que deseen participar podrán confirmar su dorsal a través de la página web carreirasgalegas.com hasta el 19 de febrero o de forma presencial en El Corte Inglés hasta el día 11. Además, los que realicen su inscripción antes del 12 pagarán 15 euros, después el importe será de 25. También existe la posibilidad de participar en silla de ruedas.

Lolo Penas confiesa que hablará "con la organización de la prueba para llegar a un acuerdo" y poder participar en esta carrera de 21 kilómetros de recorrido. De momento, la prueba cuenta ya con 300 inscritos. Penas cree que "es una pasada" cómo ha crecido el running en A Coruña. "Hace quince años si me dicen esto no me lo creo", añade.