Nuevos aires llegan al OAR. La mejor prueba de ello, la última victoria de los hombres de Pablo Aguirre ante el todopoderoso Calvo Xiria, invicto durante quince jornadas y todavía líder de la Liga de Primera Estatal. Una victoria que también supone un paso adelante del equipo coruñés en la clasificación al pasar de la séptima a la sexta plaza y situarse a dos puntos del Acanor Atlético Novas, que ocupa la quinta posición.

Para su entrenador, una recompensa al esfuerzo y al trabajo de toda la primera vuelta: "En nuestro primer enfrentamiento al Calvo Xiria salimos con la mentalidad de ganarles, y en ese sentido, la plantilla viajó a Carballo con la misma mentalidad. Sabía que el partido podía salir bien, aunque reconozco que estar tan cerca de marcar 30 goles superó mis expectativas".

El resultado, un global de 24-27 para acallar las críticas de aquellos que pensaban que era un equipo demasiado joven. "Que el Xiria estuviese hasta cinco minutos sin marcar dice mucho de nuestro trabajo. Una defensa compacta denota que las cosas se están haciendo bien. Podía verse nuestra fluidez desde todos los puestos. No fue un partido de rachas, en cada balón se ganó", expresa Aguirre.

Una versión sin precedentes del OAR, que sin embargo, para su entrenador empezó a gestarse en el choque frente al Atlético Novas. "El momento más especial como equipo se forjó en O Rosal porque nadie apostaba por nosotros. Se decía que nos quedaba recorrido y que no éramos favoritos. Lo que no sabían es que mis jugadores se crecen ante las adversidades", relata.

Acerca de lo que deparará la segunda vuelta al equipo coruñés, el técnico prefiere mantenerse prudente: "Hay rivales que se están reforzando muy bien, como es el caso del Lavadores, y sinceramente, creo que lo que esté por venir no dependerá demasiado de la clasificación actual. De hecho, me atrevería a decir que nuestro próximo rival en la Liga, pese a ser último, no va a bajar".

Una posible "revolución" en la que Pablo Aguirre espera que el OAR esté presente: "Queremos subir un poco más y ganar todos los partidos que podamos. En 2011 ganamos once partidos seguidos, si consiguiésemos volver a las mismas cifras sería una logro". Y sentencia el técnico: "No está nada por decidir. Todo dependerá de nuestro entrenamiento y esfuerzo, que es lo que nos ha llevado hasta aquí".