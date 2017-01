Raonic, duro obstáculo para Nadal en su camino a las 'semis' de Australia

Rafa Nadal intentará hoy (09.30, hora peninsular española) superar el duro obstáculo que supone el canadiense Milos Raonic y clasificarse para las semifinales del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.

El balear tiene ante sí un duro reto en la Rod Laver Arena para volver a estar entre los cuatro mejores de un grande, algo que no sucede desde que ganase su último Roland Garros en 2014. Ese mismo año, también jugó la final en Melbourne Park ante el suizo Stanislas Wawrinka, pero desde entonces no ha vuelto a estar cerca de pelear por aumentar a 15 sus títulos de Gran Slam. Pero la tarea no se presenta sencilla pese a las buenas sensaciones que ha ofrecido el manacorí, por fin cerca de un buen nivel competitivo tras dos años donde los problemas físicos y las dudas han mermado su rendimiento y posibilidades. El ex número uno del mundo ha mostrado buena forma y tenis, lo que le hace ser optimista para derribar el 'muro' que supone un Raonic, semifinalista el año pasado en la cita australiana y cuyo estilo obliga a no tener despistes.

El que ya ha conseguido su billete para semifimales es Roger Federer, derrotó al alemán Mischa Zverev por 6-1, 7-5 y 6-2, para citarse en la siguiente ronda con Stan Wawrinka. La que se vio superada ayer fue Garbiñe Muguruza, que no pudo hacer frente a CoCo Vandeweghe (6-4 y 6-0).

Copa Davis

Rafa Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marc López formarán el equipo español de Copa Davis que se enfrentará a Croacia, entre el 3 y el 5 de febrero. Estos cuatro tenistas han sido los elegidos por la capitana, Conchita Martínez, para medirse en Osijek, al vigente subcampeón de la competición, en la primera ronda del Grupo Mundial.

Martínez, que dio la convocatoria ayer al mediodía, en la sede de la Real Federación Española de Tenis, destacó la "buena predisposición" de todos los jugadores para medirse a Croacia. "Aunque eso ha hecho la elección más difícil, porque solo puedes convocar a cuatro", matizó.