Denuncian insultos machistas a una árbitra en Jaén

El Sindicato de Árbitros ha denunciado los gritos que sufrió la linier un partido de Primera Andaluza Senior entre el CD Torredelcampo y el CD Vilches. Soraya Leiva tuvo que soportar cómo le faltaban al respeto durante todo el partido ante la pasividad del público y los agentes presentes en el partido, tal y como publica EstadioDeportivo.

Los hechos sucedieron en el duelo que enfrentaba a C.D. Torredelcampo y el C.D. Vilches en Torre del Campo, Jaén. El árbitro del choque, Antonio Hernández Jiménez, recogió en el acta las palabras que le espetaron a la trencilla.

"Durante el transcurso del encuentro, una parte de los aficionados que se encontraban detrás de mi asistente nº2, Soraya Leiva, se dedicaron a proferir insultos de todo tipo contra su persona. Cito algunos de estos insultos intolerables: "Zorra, vete a tu casa que es lo que tienes que hacer, y no estar aquí rodeada de tíos, que es lo único que te gusta, zorra! ¿Por qué venís tantas mujeres a arbitrar, sino servís para nada?"".

Los improperios a la joven llegaron más lejos cuando, según afirma Antonio Hernández, alguien se dirigió a ella en el descanso y le dijo: "Te vamos a meter la polla en la boca para que no llames más al árbitro", asegura.

"Nada más llegar al vestuario, me derrumbé y no podía parar de llorar. Me llamaron zorra. Que lo que me gustaba era estar rodeada de tíos", aseguró Leiva a 'La Contracrónica'. "Lo máximo que recuerdo fue un intento de agresión de un hombre ebrio en un partido de juveniles. Pero nunca antes esos insultos tan duros. Las mujeres en el fútbol damos un paso para adelante y dos para atrás, a pesar de que estemos tan avanzados en otros aspectos", comenta, antes de concluir diciendo que "a una compañera, no hace mucho, un hombre le dijo que la insultaba porque había pagado la entrada y porque no podía insultar a su mujer".