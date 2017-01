"Algunos futbolistas se ganaron jugar más en Liga"

José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, dijo que su equipo "quería ganar pero no ha sido posible". "El partido lo hemos empezado perdiendo, y hemos disputado ante rival complicado. No se ha podido ganar. El primer objetivo era clasificarse, el segundo era vencer, pero no ha sido así", resaltó. "Queríamos ganar, pero no ha sido posible, y hemos logrado un empate", añadió.

El entrenador del equipo armero habló también de la importancia de este torneo. "Nuestra intención en la Copa era que jugaran los que no lo hacen en liga. Nos ha venido bien, porque algunos futbolistas se han ganado el jugar más minutos en la liga, van a actuar más en la segunda vuelta", aseguró.