Nadal: "Quería cambiar algo que no funcionó en el partido anterior"

Rafael Nadal destacó de su partido contra Milos Raonic en el Abierto de Australia su concentración y actitud mental. "Quería cambiar algo que no funcionó en el partido anterior", dijo sobre su derrota en Brisbane contra Raonic. "No he perdido ninguna vez la concentración, ni el saque durante el partido, con pocos puntos de rotura, y con un jugador agresivo al resto", añadió.

El manacorí elogió el inicio de año del que será su rival en semifinales, Grigor Dimitrov: "Ha empezado el año a un nivel altísimo y ganando a rivales de gran nivel y está en semifinales y es un candidato a luchar por todo", expresó. Del búlgaro y su duelo en cuartos en 2014 en las mismas pistas explicó: "Son situaciones y momentos distintos. Es un jugador fantástico y soy consciente de que tengo que jugar muy concentrado, intentándole apretar porque está cometiendo muy pocos errores". Por último, Nadal recordó: "Todas las victorias son importantes y en los grandes aún más".