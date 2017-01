Lluvia de felicitaciones a Rafa Nadal en Twitter

El Rey Felipe VI ha felicitado este viernes con un "¡Inmenso Rafa Nadal!" al tenista español por su victoria frente al búlgaro Grigro Dimitrov.



"El deporte español nunca te estará suficientemente agradecido", ha añadido el Jefe del Estado en un mensaje difundido a través de la cuenta oficial de Twitter de la Casa del Rey.





El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , también ha trasladado su enhorabuena a Rafael Nadal por su triunfo en el Abierto de Australia y que considera que le permitirá disputar una "final antológica"."Enhorabuena, Rafael Nadal; magnífica victoria., ¡Vamos Rafa!", ha escrito el jefe del Ejecutivo en su cuenta en esa red social.Los mensajes de felicitación hacia el 14 veces ganador de torneos de Grand Slam se sucedieron en las redes sociales segundos después de que el mallorquín certificara su pase a la última ronda del torneo australiano.Un mensaje similar escribió la capitana de los equipos españoles de Copa Federación y Copa Davis,. "Algo increíble lo de Rafael Nadal. Simplemente fantástico, tremendo campeón, una inspiración total para todos", dijo la aragonesa.comentó que los aficionados del tenis tienen "suerte" de tener "a los mejores embajadores que se pueden soñar juntos en otra final de Gran Slam"."A disfrutarlo, porque no creo que volvamos a ver mejores jugadores en la historia de este deporte", expuso el catalán., eliminada en cuartos de final en Melbourne, coincidió en que el duelo entre Rafa Nadal y Roger Federer es "la mejor final posible". "Posiblemente de las finales más esperadas de la historia del tenis. Qué grande eres", coincidió Verdasco."¡Este hombre ha vuelto!", celebró la campeona olímpica de bádminton,. "No dudábamos de ti", remarcó la onubense. Admiradora de Rafa Nadal, la vigente campeona olímpica, mundial y europea de la disciplina animó al balear a ganar "la final más esperada entre dos grandes"."La de veces que he escuchado que Rafa no iba a volver. Una vez más, callando bocas. Admiración total", escribió la excapitana de la selección española de waterpoloEl piloto de Fórmula Unoaplaudió también la grandeza de Rafa Nadal, mientras que Pedro de la Rosa indicó que "habría que hacerle un monumento a este súper deportista"."Cada partido de Rafael Nadal es un ejemplo del que los deportistas tenemos que tomar nota", remarcó el delantero del WolfsburgoOtros futbolistas, como David Silva, David Villa o Iker Casillas, se rindieron al excelente nivel de Rafa Nadal, mientras que el capitán de la selección española y del Real Madrid,, puso la nota más cómica: "Suerte en la final y mete hidratos, que después de cinco horas, no veas...".