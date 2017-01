El Osasuna busca ante el Málaga su primer triunfo en El Sadar

El Osasuna busca hoy (20.45 horas) su primera victoria liguera de la temporada en El Sadar en la jornada 20 de LaLiga Santander, primer partido de la segunda vuelta, ante un Málaga que no sabe lo que es ganar fuera de La Romareda y viene de cosechar cuatro derrotas consecutivas.

Los rojillos todavía no saben lo que es ganar esta temporada en casa, acumulan 9 puntos y son últimos en la clasificación, por lo que deben empezar a mejorar sus registros como locales si quieren aspirar a salvarse, y más ante un rival que sigue sin dar con la tecla a domicilio y que no atraviesa su mejor momento. Por su parte, el Málaga tampoco llega a Pamplona en un positivo momento, aunque su situación clasificatoria, con 21 puntos, le permite estar con menos urgencias, aunque ansioso por poner fin a un mal momento para no complicarse la existencia.