Gómez Noya, a galope tendido en Dubái

Javi Gómez Noya estrenó su temporada de 2017 con una contundente victoria en la prueba de media distancia de Dubái que le supone además la clasificación para el Campeonato del Mundo Ironman 70.3 que se disputará a final de año y en el que tratará de confirmar su extraordinaria adaptación a este distancia, el paso previo al salto que en algún momento dará al Ironman. El cinco veces campeón del mundo basó su triunfo en un asombroso tramo de carrera a pie en el que remontó los tres minutos de desventaja que tenía con el liderato de la prueba. Hizo en la media maratón un parcial de 1.10 que no obtuvo respuesta de sus rivales.

El primero en salir del agua tras los 1.900 metros de natación fue Josh Amberger, seguido de Javier Gómez Noya y Jesper Svensson a 32 segundos. En los 90 kilómetros de ciclismo, Gómez Noya fue bajando posiciones -el tramo en bicicleta suele ser el más complicado para los especialistas en el triatlón olímpico a causa del aumento de la distancia y la imposibilidad de ir a rueda o en grupo- para llegar a la transición en la novena posición a 2.54 del grupo de cabeza de carrera formado por Tyler Butterfield, Josh Amberger y Martin Jensen. "No me sentí del todo bien en el ciclismo, de ahí que se me fueran varios rivales, especialistas en esta distancia y grandes rodadores", analizaría el ferrolano.

En los 21 kilómetros de carrera a pie, un imponente Gómez Noya fue remontando y alcanzó a los líderes a mitad del recorrido de la prueba y los sobrepasó, ganando con un tiempo de 03.42.21. "Al empezar a correr era consciente de la diferencia con cabeza y tuve que poner un fuerte ritmo hasta ponerme líder", confesaría. El segundo clasificado fue Amberger (03.44.38) seguido de Butterfield (03.45.10) en tercera posición.

Gómez Noya consigue su primera victoria de la temporada en Ironman 70.3, se gana su pasaporte para el Mundial de la especialidad, confirma sus posibilidades en las distancias largas y continúa su preparación para una temporada en la que aspira a conseguir un nuevo título mundial de la distancia olímpica: "Estoy muy contento con el resultado, tanto por haber confirmado que estoy en buena forma como por sacarme la espina de 2015 cuando no pude acabar este triatlón por molestias en una pierna durante la última fase", afirma.

Gómez Noya volverá a Lanzarote para seguir entrenándose de cara a la primera cita de las series Mundiales. Será cerca de donde compitió ayer, en Abu Dabi, el 4 de marzo sobre distancia olímpica.