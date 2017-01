Un sueño al alcance de la mano

Sin que fuera un objetivo marcado en rojo a principio de la temporada, la Copa de la Reina se fue presentando en el horizonte del Liceo según avanzaban las jornadas de la OK Liga femenina. Poco a poco hasta presentarse a la que cierra la primera vuelta dependiendo de sí mismo para convertir el sueño en realidad. Tan sencillo como que si gana esta tarde en Mataró (20.00 horas) estará en Lloret de Mar del 10 al 12 de marzo junto a los ocho mejores equipos de la máxima categoría. Y esto en el año de su debut. Las coruñesas llegaron con respeto a los grandes como el Manlleu, el Voltregá o el Hostelcur Gijón, plagados de campeonas del mundo. Pero sin miedo a nada. Y este puede ser su primer premio.

Son cinco los equipos implicados, con hasta tres plazas en juego. El Terrasa y el Liceo parten con ventaja gracias a sus 16 puntos. Por detrás, el Las Rozas con 15, el Alcorcón con 14 y el Cerdanyola con 13. Sin embargo, el partido más complicado lo tiene el Terrasa, ya que se enfrenta al Voltregá, uno de los candidatos al título. El más fácil, para el Las Rozas, que recibe al colista Sant Cugat. El Alcorcón afronta un derbi madrileño contra el Rivas y el Cerdanyola se mide a otro rival de la parte alta, un Palau que marcha segundo. Según los resultados, a las verdiblancas incluso les podría valer con un empate, pero lo mejor sería hacer los deberes sin esperar a nadie.

Para eso tiene que pensar en el Mataró y no puede fiarse de la marcha de las catalanas, penúltimas en la tabla. El equipo es el mismo que la pasada temporada se proclamó campeón de España sub 16 y de la Copa de Europa sub 17. Un equipo muy joven -la mayor tiene 22 años-, a imagen y semejanza del verdiblanco, también formado por las llamadas a ser estrellas de la nueva generación. La defensa volverá a ser el punto fuerte del Liceo. Ha sido la base sobre la que ha construido su éxito, ya que tiene más problemas arriba, donde le cuesta ver portería, con Lucía Paz y María Sanjurjo como máximas goleadoras con ocho y seis tantos. Además, las verdiblancas se desenvuelven bien fuera de casa, con victorias en Terrasa, Rivas y Vilanova.