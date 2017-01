El ángel caído del deporte español

Estaba destinado a convertirse en el primer campeón olímpico que tuviese España en una prueba individual (en Amberes 1928 había ganado una por equipos en hípica) pero la desgracia se cruzó en su camino. Joaquín Blume, casi un autodidacta, fue capaz de desafiar a los grandes gimnastas del mundo y lo hizo desde un pequeño gimnasio montado por su padre en Barcelona.

Joaquín Blume fue una luz brillante en medio de la inmensa oscuridad por la que atravesó el deporte español en la primera mitad del siglo XX, reducido casi de forma exclusiva al fútbol y que obligaba al resto de deportistas a realizar verdaderos prodigios para progresar o competir a nivel internacional. Este catalán fue el primer deportista que realmente hizo soñar a la opinión pública con un oro individual en unos Juegos Olímpicos. Lo conseguiría Paco Fernández Ochoa en los Juegos de Invierno de Sapporo en 1972, pero la desgracia se cruzó en su camino.

Todo había comenzado después de la Guerra Civil. Su padre, Armando Blume, se había exiliado durante el conflicto en Alemania junto a su mujer y su hijo Joaquín. Tras volver a Barcelona matriculó a su hijo en la Escuela de Alemania de Gimnasia donde era uno de los profesores. Y al mismo tiempo montó un pequeño gimnasio en el centro del que Joaquín no salía. El chaval no era excesivamente alto, pero crecía fuerte. Eso, unido a su sentido de la disciplina y a su voluntad, le permitió destacar con rapidez en el páramo que era el deporte español (y la gimnasia en particular) durante aquellos años. Tenía solo 16 años cuando se proclamó campeón de España absoluto (algo que repetiría los diez años siguientes) lo que daba una idea de su inmenso potencial. Pero le faltaba medir sus posibilidades a nivel internacional para conocer sus verdaderas posibilidades. Fue cuarto en un campeonato celebrado en Lisboa y los responsables del deporte durante la dictadura decidieron hacer una apuesta por él y enviarle a los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952. Participaban más de doscientos gimnastas y Blume dijo aquello de "me conformo con terminar entre la primera mitad". Fue el 56, un resultado que con su edad era muy esperanzador. Porque a partir de ese momento su progresión fue imparable. A sus condiciones unió una dedicación extraordinaria. Técnicamente era muy bueno, pero mentalmente era un prodigio que casi nunca perdía la concentración. La falta de medios la compensaba con talento y esfuerzo. De hecho, en 1954, el Régimen de Franco le sanciona sin competir durante varios meses por pedir a las autoridades que le permitiesen viajar en avión a un Campeonato del Mundo cuando estaba previsto que lo hiciese en tren. Aquello les pareció un lujo innecesario y una prueba de rebeldía que merecía un castigo. Era evidente que no se enteraban de nada, de lo que significaba el deporte a ese nivel ni la importancia que había adquirido Blume.

De hecho, el gimnasta barcelonés no tarda en convertirse en una pequeña celebridad en España y sus imágenes asoman con frecuencia por el No-Do. Su nombre aparece en la prensa deportiva, pero también en las revistas de sociedad. El día de su boda ofrece una imagen extraordinaria a los fotógrafos: haciendo el cristo en las anillas vestido con chaqué y sombrero de copa. La gente quiere saber cosas sobre él. El interés se desboca después de que en los Juegos del Mediterráneo de 1955 celebrados en Barcelona arrolla a sus rivales para conseguir seis oros. Solo falta un año para los Juegos de Melbourne y ya nadie duda de que Blume estará en condiciones de pelear por las medallas. Pero es entonces cuando a España le da por boicotear los Juegos. Sucedió después de que la URSS aplastase un levantamiento en Hungría. Se habló de vetar a los soviéticos, de un plante de Occidente? al final fueron un puñado de países los que se negaron a presentarse en Australia. Entre ellos, España. Aquello fue un mazazo para Blume que con 23 años estaba en una edad ideal.

Tampoco entonces torcieron la voluntad de Blume que se concentró en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. Sería su definitiva oportunidad. En 1957 gana cuatro oros y una plata en París en el Europeo. Conquista el oro en el concurso general por delante del gran Yuri Titov. Es el momento cumbre de su carrera. Con los mejores del continente en liza, sin ausencias destacadas, Blume se sitúa por encima de ellos. No ha desaprovechado el tiempo. Ha entrenado más duro que nunca y sobre todo ha aprendido muchas cosas de sus rivales. Incluso se compra una cámara para grabarlos durante las competiciones, algo que por entonces no se estilaba en el mundo del deporte.

El 29 de abril de 1959 todo se oscurece. Blume viaja en un DC3 de Barcelona a Madrid, como escala antes de acudir a una exhibición a Tenerife. El avión desvía su ruta tras encontrarse con una tormenta y a eso de las cinco de la tarde la torre de control de Barajas pierde el contacto con él. Pasan horas angustiosas hasta que a las ocho unos trabajadores de la Sierra de Cuenca comunican a la Guardia Civil que escucharon un enorme estruendo cerca de donde se encontraban y que tras acudir al lugar han visto un avión estrellado. No había supervivientes.

Así se supo que España acababa de perder a una de sus grandes estrellas del deporte. Juan Antonio Samaranch, que entonces era delegado regional de Deportes en Barcelona, acudió a comunicarle la noticia a Armando Blume. Fue incapaz. "Joaquín está en Tenerife. Tienes mala suerte si vienes a verle Juan Antonio", le dijo en padre. Salió de su casa y esperó dando un paseo a que se enterase por el parte de Radio Nacional que no tardó en anunciar la desgraciada muerte. Entonces volvió para dar el pésame.