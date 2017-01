Arsenal y United avanzan sin apuros

En Inglaterra no hubo jornada de Premier League el pasado fin de semana pero sí FA Cup con diversa actuación española. Los que celebraron la victoria más cómoda fueron los jugadores del Arsenal, que ganaron 0-5 al Southampton con el coruñés Lucas Pérez y Hector Bellerín en el once inicial de Arsene Wenger. El técnico francés vio cómo el delantero exdeportivista volvió a aprovechar su oportunidad después de completar un gran partido con una asistencia a Welbeck. Además, estuvo a punto de marcar en un mano a mano al final ante Harry Lewis en el que no consiguió acertar. El Manchester United también avanzó sin problemas a octavos de final de la FA Cup al golear (4-0) al Wigan.

También completó una buena actuación Pedro Rodríguez, que marcó su cuarto gol en los últimos cuatro partidos. Su víctima fue el Brentford y abrió el marcador con un derechazo desde dentro del área tras una asistencia de Diego Costa. Además, dio el pase del segundo a Ivanovic. También jugaron César Azpilicueta y Cesc Fabregas. El Newcastle de Rafael Benítez no tuvo tanta suerte y fue eliminado por el Oxford de Tercera División. Con Jesús Gámez y Ayoze Pérez sobre el campo, fue apeado de la cuarta ronda tras perder 3-0.

Aitor Karanka no utilizó a ninguno de sus españoles del Middlesbrough. Tanto Álvaro Negredo, Adama Traoré como Víctor Valdés, vieron el choque ante el Accrington desde el banquillo. Mientras, Pep Guardiola, que consiguió una cómoda victoria ante el Crystal Palace, sí alineó a David Silva, sustituido por Fernando en el minuto 78. Jesús Navas y Nolito jugaron los últimos minutos. El otro sofoco del fin de semana se lo llevó el Liverpool, eliminado por el Wolves con Alberto Moreno como testigo directo de la sorpresa. Ocupó el lateral izquierdo, jugó los 90 minutos, y no pudo evitar la derrota de su equipo. Culminó la jornada copera el Manchester United, que eliminó al Wigan con Juan Mata sobre el campo. Ander Herrera fue suplente y José Mourinho dio la titularidad a Sergio Romero en la portería. David de Gea no jugó.

Bojan, del Stoke al Mainz

El delantero español Bojan Krkic, que las tres últimas temporadas ha formado parte del Stoke City inglés, jugará cedido hasta final de temporada en el Mainz, de la Bundesliga, tras el acuerdo alcanzado entre ambos clubes. El Mainz hizo oficial la adquisición como préstamo del futbolista de 26 años que se formó en las categorías inferiores del Barcelona. Bojan confirmó su cambio a la competición germana por medio de una carta de despedida publicada en las redes sociales en la que agradecía al club inglés y a los aficionados el trato y el cariño recibido.