Un árbitro, "indignado" por insultos racistas en un partido de alevines

El árbitro Mamadou Sow declaró sentirse "indignado" por los insultos racistas que recibió en un partido de fútbol de alevines por parte de dos padres, que fueron detenidos por la Policía Nacional tras el encuentro entre el Ranillas B y el Helios A, en Zaragoza.

Tras este suceso, que tuvo lugar el pasado sábado, el Atlético Ranillas expulsó del club a los hijos, de entre 11 y 12 años, de los padres que protagonizaron este altercado, como medida para evitar que se repitan hechos similares.

El colegiado que arbitró el encuentro, de 20 años, ha explicado que tan sólo diez minutos después de comenzar el partido, empezó a escuchar quejas de varios asistentes del Atlético de Ranillas, que llegaron a meterse con él y su familia.

A pesar de esta situación, Sow decidió no suspender el partido, porque "son niños y están para disfrutar del fútbol", comentó. Al final del encuentro, uno de estos padres llamó "negrito" al colegiado y se encaró con él, con la intención de pegarle, pero los asistentes evitaron el suceso, hasta que llegó la Policía Nacional y detuvo a los dos individuos, según afirmó. "Me sentí indignado, cuando le dije ¿qué has dicho?, se puso furioso y vino hacia mí a golpearme; los que estaban cerca impidieron que me golpearan", dijo Sow.

El árbitro recalcó que no es la primera vez que escucha insultos racistas, aunque añadió que nunca habían llegado hasta este límite, porque él intenta concentrarse al cien por cien en los partidos, para no cometer errores.