Expertos en organización

Aunque el premio de la Escudería Coruña es ver que cada prueba se desarrolla a la perfección, el pasado viernes la Federación Española de Automovilismo le entregó un galardón por mejor organizador en 2016. "Nos cogió por sorpresa pero es una alegría porque detrás de cada rally hay 500 personas trabajando", confiesa el director deportivo Ernesto Rumbo, quién recogió el trofeo que le entregó Manuel Aviñó, presidente de la Federación.

El Autocross de Carballo, el Rally Rías Altas, el de Energías Renovables y el Terras do Mandeo son las citas más importantes que gestiona la entidad coruñesa. "Nos llamaron la semana pasada de la Federación para decirnos que querían premiarnos por la organización y la cantidad de actividades en las que estamos involucrados", cuenta Rumbo, quien repite que "Escudería Coruña es la matriz pero detrás hay mucha gente y clubes".

"Somos una familia", añade rápidamente. Y no cabe duda. Una gestión tan impecable solo puede realizarse si hay un buen ambiente en el grupo de trabajo. "Fui yo a recoger el premio pero no es solo quién sale en la foto sino que hay 500 personas que trabajan para que esto salga adelante", señala.

Este galardón llega tras muchos meses de trabajo y hará que la entidad herculina siga creciendo y realizando todos sus proyectos. "Este premio nos ayuda a seguir trabajando. Es una ilusión para todos".

La Escudería Coruña no solo celebra que ha sido nombrado mejor organizador de 2016, sino que ha encontrado "un centro de reunión" para sus miembros. "Ya tuvimos una sede hace tiempo pero por motivos económicos tuvimos que dejarla. Ahora hemos encontrado un local en la estación del Norte, en Betanzos, para llevar todo desde allí", declara.

En el horizonte, el Rally de Tierra Terras do Mandeo que en esta nueva edición cambiará su nombre. "Es curioso. En las últimas ediciones de esta prueba, que es el Campeonato de España, llovió muchísimo. Tanto el año pasado como el anterior. No paraba. Así que lo tuve claro, en vez de Terras do Mandeo ahora será Terras da Auga", avanza entre risas.

La prueba se disputará el fin de semana del 26 y 27 de mayo y arrancará en Arzúa mientras que la meta se situará en Touro. "Aún quedan bastantes meses pero ya estamos trabajando en ello. Es considerada la mejor prueba del año y queremos que siga así", sentencia Ernesto Rumbo, que asegura que la actividad de la Escudería Coruña no tiene fin. Ahora que ha recibido el título de mejor organizador, no quiere perderlo.