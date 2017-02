El adiós inesperado al Leyma Coruña de Dago Peña

Dago Peña ya no es naranja. De un día para otro, el alero ha puesto fin a su etapa en el Leyma Coruña para fichar por el Barcelona B, en el que jugará hasta final de temporada con opción de uno más. El club azulgana pagó la cláusula de rescisión para hacerse con los servicios del dominicano, que llegó a la ciudad herculina hace apenas un año.



Parece que Peña ha sido incapaz de rechazar una importante oferta económica del equipo catalán y peleará con su nuevo club por no caer en descenso. Hasta ahora era uno de los pilares del grupo de Tito Díaz, que tendrá que hacer frente a esta importante baja en lo que resta de temporada, y ayudaba a los suyos a ocupar los primeros puestos de la LEB Oro. El panorama cambia drásticamente porque de tener serias opciones de participar en el play off de ascenso, el alero dominicano tratará de ayudar al equipo que dirige Alfredo Julbe a salir del último puesto de la clasificación. El colista acumula tan solo tres victorias mientras que el Leyma se encuentra en la quinta plaza con 13 triunfos.



Ayer mismo el alero viajó a la Ciudad Condal para firmar su nuevo contrato y sobre las nueve de la noche el Barça ya anunció a través de su cuenta de Twitter la incorporación del exnaranja.





